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告別空中女王！韓亞航空747今退役　桃機灑水禮紀念輝煌年代

▲韓亞航空波音747-400。（圖／AP）
▲韓亞航空波音747-400。（圖／AP）

記者許若茵／台北報導

波音747-400客機有「空中女王」美稱，但隨著波音公司宣布停展系列班機後，韓亞航空最後一架波音747-400客機今（25）日也迎來最後一趟任務，在飛抵桃園機場後，桃園機場實施灑水禮，紀念空中女皇過去的輝煌年代。

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波音公司於1966年發表747客機，其具有優異性能與龐大載客量，獨特的四具發動機及機身前端雙層設計，讓它成為天空中辨識度最高的機種，在三艙等配置下，載客量最高可達416人，若全為經濟艙，載客量高達563人，是全世界載客量最高機種，直到2007年A380投入營運才打破這項紀錄。

在縱橫民航市場逾半世紀後，由於高油價及環保意識抬頭，加上雙引擎廣體客機效能更加提升，波音747客機逐漸被787、A350等新世代客機取代，在最後一架747-400客機於2005年4月交付華航，最新型的747-8也在2011年正式投入服務後，波音公司於2017年6月宣布停產所有747客機，將產能轉往777、787等其他機型，2020年7月6日，波音正式宣布將停產747。

隨著時代演進，各家航空公司也陸續將747客機除役，長榮航空於2017年8月21日將最後一台747-400客機除役，747貨機也在2019年6月2日完成最後一趟飛行任務後除役；華航則是於2021年3月20日完成747-400最後一趟載客飛行任務，剩餘4架747-400客機也將於同年上半年陸續除役，目前747-400F貨機也將陸續除役。

也因此，能搭乘「空中女王」的機會越來越少，目前全球僅剩中國國際航空、大韓航空、馬漢航空、漢莎航空、卡利塔航空等航空公司提供空中女王的客運服務。

今韓亞航空最後一架B747-400 「空中女皇」客機（航機註冊編號：HL7428） ，今執行擔任客機的最後一趟任務，該架飛機為亞太區航空公司少數僅存仍服役中的B747-400客機，同時該機最後一趟的告別天空飛行，選擇仁川 - 台北的 OZ711 （到場）、OZ712 （離場）為最後一趟任務。

桃園機場在2021年3月20日由中華航空辦理「后翼起飛」告別飛行活動後，再次參與B747-400客機的退役最後飛行。經韓亞航空向機場協調，在這架空中女王進入機坪時，實行消防車灑水禮，紀念空中女皇過去的輝煌年代。
 

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