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MLB／洋基先發輪值王牌！明星右投Marcus Stroman繳6局無失分好投

▲Marcus Stroman熱身賽狀態相當優異，就連洋基隊總教練Aaron Boone也盛讚他的表現。（圖／取自推特）
▲Marcus Stroman熱身賽狀態相當優異，就連洋基隊總教練Aaron Boone也盛讚他的表現。（圖／取自推特）

記者張志宇/綜合報導

大聯盟本土開幕戰將在3月28日正式開打，各隊選手也都陸續調整到位，其中洋基先發輪值終於傳出好消息，休賽季簽下的明星右投Marcus Stroman春訓表現亮眼，今（25）日對陣匹茲堡海盜主投6局無失分，率隊以1:0擊退海盜。Marcus Stroman在今年可能會擔綱洋基隊先發輪值重責大任，也成為春訓的「王牌」投手。

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洋基在休賽季以2年3700萬（約11.5億台幣）簽下明星右投Marcus Stroman，Marcus Stroman也成為洋基在春訓中少數還健康且狀態亮眼的先發投手，因為王牌Gerrit Cole因右手肘傷勢確定趕不上開季，然而另一位大約左投Carlos Rodon則是在春訓境況極差，防禦率高達4.19，春訓先發出賽皆投不滿5局。

本場Marcus Stroman主投6局，用85球僅被敲出4安，沒有失掉分數，投出5次三振，雖洋基打線全場僅敲出4安，但在4局上靠著Josh VanMeter與新秀Jahmai Jones長打串連攻下1分，終場就以1:0獲勝。

去年Marcus Stroman為小熊出賽27場比賽（25場為先發登板），拿下10勝9敗、防禦率3.95，並入選生涯第二次明星賽，但在Stroman拿下的10勝當中，其中有9勝是在開季前19場先發中拿下，在前19場先發中，主投112.2局防禦率僅有2.96，但來到明星賽後，因右肋骨軟骨骨折，出賽8場僅投24局拿下1勝3敗、防禦率高達8.63。

值得一提，洋基近日也公布，將由Marcus Stroman在4月5日對陣多倫多藍鳥時，擔任主場開幕戰先發。

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