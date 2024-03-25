台灣戲曲學院2師性平案！民團批天理難容　校方：依法規調查

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然而，人本教育基金會痛批，光是李師案，在調查報告中就有另外7位疑似被害人未參與調查，相信受害者絕對不止目前申請調查之人，且據瞭解，李姓教師會毆打、羞辱學生，若受害者在性侵過程中出現阻擋或閃避，隔天就會被針對性修理，相關行徑在該科學生間都有口耳相傳、使學生都感恐懼。
人本教育基金會也提到，因為學校的公費制度，學生擔心控訴教師後、校方卻包庇加害人，反而導致自己被趕回家，另在2024年，曾發生過劇團要求多位學生在自述書寫下被性侵或目睹性侵的經歷，在白天打罵，晚上性侵他們的李師面前，被害者都嚇得矢口否認，也因此部分受害者後來離開了學校。
另針對王姓教師一案，人本基金會痛批，王師在該校長年擔任高層校務主管，也多次對學生下手，甚至在公共場合說學生是他的「女朋友」、「小女朋友」，或做出搭肩，足見學校顯然沒有真正建立專業倫理及專業身體界線；更可以看出王師濫用地位的行為，不會被嚴肅的制止與追究。
人本教育基金會表示，學校性平會在教育部的監督下，仍敢公然吃案並涉洩密，且部分事件調查中，還發生洩密情事、導致受害人在調查訪談後不久，就接到李師謾罵電話，甚至被要求下跪道歉，天理難容。
因此，人本教育基金會要求，教育部應對相關案件籌組專案小組，提供受害者相關法律協助資源給受害者，並請教育部主動配合將相關資料供檢調調查，以利後續追訴，對於目前尚未出面的受害者，也應提供單一協助窗口。
基金會也要求，教育部應該重新審查該校性平案，了解是否還有違法包庇情形，並檢討該校的制度、改善校園文化，且過去教師對學生施暴、未建立專業界線、包庇性平、暴力的情況，難以由該校自行改善，需有專家小組駐校督導，專家小組除檢討公費制度外，也需改善暴力、過度訓練之習慣，並應督導建立尊重學生身體自主權、嚴守專業界線及崇尚科學訓練之校園文化。
對於前述兩案，國立台灣戲曲學院則通過聲明表示，針對二師性別事件，表達痛心和遺憾，雖然事情發生已超過十年，相信對受害學生都是無法抺滅的傷痛，在此表達誠摯的歉意，前述案件已於今年1月及2月完成調查程序，並將校外調查小組，以及校內性別平等委員會和校教評會的處理結果，呈報教育部。
國立台灣戲曲學院表示，依規完成兩起重大性別事件調查，希望受到傷害的學生能得到安慰，希望對家長有所交待，學校持續加強教職員工及學生的性別平等意識與法治概念，希望所有教職員工們都能得到警惕，更衷心祈望不要再有任何學校的教職員工們重蹈覆轍。