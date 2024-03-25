統一發票1、2月開獎！1000萬獎號「16620962」　領獎規則一次看

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同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📍特獎：50008017
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📍頭獎：73705743、90315047、10604429
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
🟡發票中獎規則
頭獎二獎獎金為4萬元，獎號需與頭獎末7碼相同；三獎獎金為1萬元，獎號需與頭獎末6碼相同；四獎獎金為4000元，獎號需與頭獎末5碼相同；五獎獎金為1000元，獎號需與頭獎末4碼相同；六獎獎金為200元，獎號需與頭獎末3碼相同。
🟡實體發票領獎帶什麼
紙本發票幸運中獎的民眾，領獎時記得攜帶中獎發票及身分證至兌獎據點，並在發票背面填寫領獎資訊。切記攜帶的紙本發票必須為正本，不可使用照片或列印發票兌獎。
🟡實體發票領獎地點
統一發票五獎、六獎及雲端發票專屬百元獎可前往4大超商、全聯、美廉社領獎，民眾能自行選擇兌領現金、兌換等值商品或儲值金；其餘獎項則要到指定金融機構兌獎，包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農（漁）會信用部及信用合作社。
🟡雲端發票專屬獎
雲端發票專屬獎包含100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，及500元獎165萬組；只要是使用雲端發票的國民，除了能對統一發票一般獎項，也能同時享有「雲端發票專屬獎」的對獎資格。
雲端發票專屬獎開出後，將公布在財政部稅務入口網站，民眾也可以下載財政部統一發票兌獎APP，只要使用載具並綁定電話號碼，開獎時存入APP內的發票號碼就能自動兌獎，再將獎金匯入綁定帳號；手動掃描輸入的發票則是小額獎項能自動匯入綁定帳號，其餘仍須前往指定金融機構兌獎。
🟡發票兌獎期限
113年1-2月期統一發票中獎領獎期限為113年4月6日起至113年7月5日止，逾期即不能發給，因此財政部賦稅署特別提醒中獎人，記得在期限內前往指定兌獎據點領獎。