TWICE志效交往尹誠彬1年！昔相戀姜丹尼爾 男方不惜脫粉也要愛
TWICE隊長志效今（25）日傳出和前南韓國手尹誠彬熱戀一年，雙方公司皆沒有正面回應，外界對這段戀情一片看好。網友也挖出志效的上一段戀情，是和WANNA ONE前成員姜丹尼爾，儘管兩人只在一起短短一年多時間，但因為他們的偶像身份卻在當時造成極大轟動，甚至還一度引發姜丹尼爾的脫粉潮。
記者吳昕蓓／綜合報導
姜丹尼爾和志效在2018年透過共同好友2AM成員任瑟雍牽線認識，2019年8月開始正式戀愛，志效所屬的JYP經紀公司也出面證實：「兩人現在是互有好感的交往關係」，由於當時姜丹尼爾正準備個人出道，還在首張個人專輯《Color on Me》的宣傳期就被爆出與志效交往中，人氣受到嚴重影響，甚至被冠上「偶像失格」的名號，爆出有大批迷妹脫粉。
當時《Dispatch》 爆料，兩人工作再繁忙，都會每週約會一次，約會地點大多是在姜丹尼爾位於漢南洞的豪宅，就連出國前後都會見面，過去姜丹尼爾經歷解約風波，事業陷入低潮，還是志效陪著他度過，成為他的巨大支持，這段感情看似十分甜蜜，沒想到最後卻仍見光死，公開戀情後的1年3個月，兩人就宣布分手。
當時共同好友也透露：「他們的目標都很明確，隨著集中精力製作專輯，見面次數也減少了，因此決定分手。」JYP經紀公司更表示：「和本人確認後，最近確實分手了！」兩人分手4年多，如今志效再度爆出新戀情，和前國手尹誠彬熱戀，不少粉絲都真誠獻上祝福。
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