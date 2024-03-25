00940未上市就有自救會！立委提醒金管會小心 黃天牧這麼回應
國內掀起高股息指數股票型基金（ETF）搶購熱潮，其中元大台灣價值高息（00940）募集金額就超過1700億元，甚至還沒掛牌上市在臉書就已成立自救會，今（25）日在立法院財委會，甚至有綠委表示，就他掌握自救會人數超過22萬人，提醒金管會要注意，是否有可能準備鬧事？對此，金管會主委黃天牧表示，會密切關注，進一步了解其訴求。
記者顏真真／台北報導
國內ETF到底有多熱？光00940短短募集5天就吸金超過1700億元，並將於4月1日掛牌上市，不過，00940還沒上市，臉書就已有「00940自救會」成立，目前自救會人數已超過3萬人。由於統一台灣高息動能（00939）在3月20日掛牌上市後，頻頻陷入破發情況，而3月22日00940淨值也跌破10元發行門檻，許多投資人擔心一上市恐將血流成河？
立法院財委會今日針對打詐策略預算執行及成效進行專題報告。金管會主委黃天牧被問到有關00940相關議題。民進黨立委吳秉睿更指出，根據他辦公室所掌握的資料，「00940」自救會人數已經破22萬人，是否可能準備鬧事？對此，黃天牧也表示，不論ETF的發行或是投資人的權益，金管會都非常重視，會了解自救會的訴求是什麼。
吳秉睿進一步指出，2020年發生的「負油價」事件，當年因為新冠疫情導致燃料需求大幅下降，引發市場上未使用的燃料供應過剩，淹沒美國現有的儲存設施，國際石油首次跌入負區間，國內部分期貨商系統只能出現正數，造成投資人無法下單，引發投資爭議，儘管這不是金管會的錯，當時自救會成員也到金管會抗議許久，提醒金管會要有「前車之鑑」，要先去了解情況。對此，黃天牧表示，會密切注意整體事件的發展。