茶の魔手北上排爆！全台手搖熱門「只排第7」 看不到冠軍車尾燈
手搖飲南霸天「茶の魔手」揮軍北上，慶城店昨（24）日試營運，引爆民眾大排長龍，豔陽下苦排1小時只為買1杯茶魔，讓不少台南人百思不得其解。台南市共有213間茶の魔手，而目前台北只有松山區慶城店1間，也難怪眾人趨之若騖。不過，根據LnData手搖飲專題數據顯示，台南人最愛喝的手搖飲確實是茶の魔手，但若從全台熱門來看，茶の魔手只排第7名，真正霸主還是老牌的50嵐。
記者黃韻文／綜合報導
台灣人愛喝手搖飲，根據財政部資料顯示，2022年４月全台飲料店達2.6萬家，比超商還多出萬餘家，密度比便利商店更驚人。數據監測顧問公司LnData抽樣分析全台發票數據（資料區間2023年5月至9月），排序出全台手搖飲熱門品牌，最受台灣民眾青睞的，依然是老字號的50嵐，高居冠軍寶座遙遙領先。
LnData指出，在分析的61個手搖飲料品牌當中，老牌的50嵐位居第一，第2名則是傾心福全，其次依序是麻古茶坊、可不可紅茶、迷克夏、CoCo都可，而茶の魔手在全台熱門排行中，僅位列第7名。
不過若從各縣市拆開來看，各地擁護的品牌差異甚大，北部最熱門的前五名輪廓和全台相似，中部整體還是50嵐、清心福全兩個人的武林，而CoCo都可僅在苗栗較有勢力。
而南部則大不同，麻古茶坊在台南、高雄、屏東的消費佔比極高，最有趣的是，「茶の魔手」獨獨在台南市稱霸當王，還比麻古茶坊更受歡迎，更力壓50嵐。
東部是鮮茶道、清心、叮哥的天下，清心在宜蘭一方獨霸，鮮茶道拿下了花蓮，叮哥則在台東自成一家。有趣的是，50嵐都拓點到了外島澎湖金門，唯獨在宜蘭、花蓮沒有門市，在地人驚爆50嵐老闆的前女友是宜蘭人，因此才堅決撤出宜蘭，不過官網早已否認這項都市傳說，僅說明宜蘭、花蓮並未設有代理公司。