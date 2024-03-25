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網友抵押房子買00940遇破發哭喊「救救小韭菜」　專家：好事一樁

▲00940掛牌上市前，淨值跌破發行價10原來到9.97元，讓不少投資人擔心上市血流成河。對此，財經專家狄驤反認為是好事一樁。（圖／資料照片）
▲00940掛牌上市前，淨值跌破發行價10原來到9.97元，讓不少投資人擔心上市血流成河。對此，財經專家狄驤反認為是好事一樁。（圖／資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

元大台灣價值高息ETF（00940）將在4/1掛牌上市，但3/22公告淨值跌到9.97元，跌破10元發行價，也讓不少投資人擔心00940一上市就血流成河。財經專家狄驤則認為，「真的算好事一樁」，應該要覺得高興。

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00940因發行價每股10元，等於1萬元就能有1張股票，加上是高股息月月配，吸引大批投資人捧著現金買進，並出現有人解定存、保險，拿房子抵押、借信貸來買的現象，導致申購人潮擠破銀行，甚至讓券商負荷不了，相繼宣布停賣的現象，而被銀行行員戲稱為「00940之亂」。不過，一窩蜂買進後，讓部分投資人感到擔憂，在臉書社團先成立了「00940自救會」，吸引了超過3萬人加入，也成為第一檔還沒上市就已先有自救會的ETF。

日前就有網友在00940自救會上表示，自己房子抵押、信貸全壓在00940上，現在淨值跌到9.9x元多，而一張成本10元，對此感到很害怕，直呼「救救我這個迷途的小韭菜吧」。此文一出引發不少網友討論，有網友認為文章「唬爛」，但也有網友說「怕就掛牌後全賣，不管停利還是停損，然後錢還一還當買個經驗就好」。

理財專家狄驤3/22也在自己的臉書粉專「狄驤的資本主義求生筆記」則指出，00940淨值跌到9.97元的原因很簡單，隨著00940的千億資金進場，外資和投信同行大吃豆腐，逢高拚命倒貨，成分股沒有一個是紅的，許多申購投資人也擔心00940一掛牌上市就會血流成河。

但狄驤也直言，00940本就是標榜高殖利率、提高現金流，而不是賺價差，所以當投資人看到00940下跌，若擔心賺不到錢，這可能代表投資人不知道自己買了什麼，也不知道自己想要什麼樣的投資。倘若是想長抱00940的投資人，看到成分股被大吃豆腐，反而要感到開心，因為00940還有大把資金沒有進場，可以持續逢低佈局。代表法人主力吃了豆腐，00940也沒有追高股價，守住了較高殖利率，未來投資人領息更安穩。

狄驤表示，如果想賺價差的投資人，就不該碰00940，反而可以考慮00881等成長性較高的ETF和標的。並提醒投資人，靜下來搞懂想要什麼樣的投資更好。看到熱門ETF跌破發行價，等於申購投資人都被套牢，「但這真的算好事一樁」，剛踏入股市的投資人，經過市場震撼教育，這比配息還要更好的收穫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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