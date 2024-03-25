網友抵押房子買00940遇破發哭喊「救救小韭菜」　專家：好事一樁

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日前就有網友在00940自救會上表示，自己房子抵押、信貸全壓在00940上，現在淨值跌到9.9x元多，而一張成本10元，對此感到很害怕，直呼「救救我這個迷途的小韭菜吧」。此文一出引發不少網友討論，有網友認為文章「唬爛」，但也有網友說「怕就掛牌後全賣，不管停利還是停損，然後錢還一還當買個經驗就好」。
理財專家狄驤3/22也在自己的臉書粉專「狄驤的資本主義求生筆記」則指出，00940淨值跌到9.97元的原因很簡單，隨著00940的千億資金進場，外資和投信同行大吃豆腐，逢高拚命倒貨，成分股沒有一個是紅的，許多申購投資人也擔心00940一掛牌上市就會血流成河。
但狄驤也直言，00940本就是標榜高殖利率、提高現金流，而不是賺價差，所以當投資人看到00940下跌，若擔心賺不到錢，這可能代表投資人不知道自己買了什麼，也不知道自己想要什麼樣的投資。倘若是想長抱00940的投資人，看到成分股被大吃豆腐，反而要感到開心，因為00940還有大把資金沒有進場，可以持續逢低佈局。代表法人主力吃了豆腐，00940也沒有追高股價，守住了較高殖利率，未來投資人領息更安穩。
狄驤表示，如果想賺價差的投資人，就不該碰00940，反而可以考慮00881等成長性較高的ETF和標的。並提醒投資人，靜下來搞懂想要什麼樣的投資更好。看到熱門ETF跌破發行價，等於申購投資人都被套牢，「但這真的算好事一樁」，剛踏入股市的投資人，經過市場震撼教育，這比配息還要更好的收穫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。