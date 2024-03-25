陳水扁預言黃捷「最快2026選高雄市長」！她：眼前先顧好
前總統陳水扁昨（24）日與民進黨立委黃捷一同出席廣播節目，陳水扁對黃捷給予極大肯定，更是預言她最快將在2026年成為高雄市長熱門人選之一。對此，黃捷今（25）日受訪表示，「做好現在，才有未來」，要先做好推動民主、顧好高雄發展等工作，才能討論下一步。
記者莊蕙如／台北報導
黃捷今日回應，感謝陳水扁前總統對自己的問政表現給予肯定與鞭策，她透露陳水扁也跟自己說「做好現在，才有未來」，這也是黃捷眼前最重要的工作，包括推動民主、顧好高雄發展，把這些事都做好後，才能討論下一步。
黃捷提到，陳水扁向她說了很多自己的例子，陳水扁49歲就當選總統，當時還以「年輕領袖，世界潮流」為口號，直到現在陳水扁仍然認為年輕人才是引領政治的關鍵，同時也相當鼓勵年輕人多參與公共事務，老一輩更應多給年輕人空間。
陳水扁更是直言，黃捷的表現如繼續保持、精進，她有可能最快在2026年、最慢2034年成為「高雄市長熱門人選」之一，給予黃捷極高的評價。
黃捷表示，現在高雄幾位表態要參選的市長參選人、黨內先進都非常優秀，但市民最期待的是哪一位人選能夠帶領高雄進步，希望最終選出的市長可以帶領高雄持續進步、接軌國際的人選，她相信就是最好的人選。