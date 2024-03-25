小韭菜哀號！00940未掛牌淨值先跌破申購價　10大成分股綠光罩頂

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為此，金管會也不斷出面喊話降溫，希望投資人注意基金投資有賺有賠，還是要評估自身能力再投資。目前臉書上的00940自救會已有逾3萬人參與，而民進黨立委吳秉睿25日在立法院財政委員會質詢金管會主委黃天牧時指出，以他所掌握的資料顯示「00940」自救會人數已經破22萬人，是否可能準備鬧事？對此，黃回應金管會對投資人的權益相當重視，會了解自救會的訴求是什麼。
日前就有網友在00940自救會上表示，自己房子抵押、信貸全壓在00940上，現在淨值跌到9.9x元多，而一張成本10元，對此感到很害怕，直呼「救救我這個迷途的小韭菜吧」。此文一出引發不少網友討論，有網友認為文章「唬爛」，但也有網友說「怕就掛牌後全賣，不管停利還是停損，然後錢還一還當買個經驗就好」。
而今日00940之10大成分股也成為關注焦點！長榮於12點半時約漲0.8%、神基漲0.6%、漢唐小漲0.3%，其他則一片臉綠，包括新普跌最多，跌幅3%，群光跌2.8%、瑞儀跌1.7%、聯電跌1%、中美晶跌1.5%，聯發科與鈊象跌0.44%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。