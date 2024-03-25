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日本問題紅麴流入台灣！56批已入境　食藥署通知2業者回收下架

▲近期日本爆出有民眾使用「小林製藥」公司的含紅麴產品後，出現腎臟疾病的情況，該公司因起自主發布回收公告。（示意圖／shutterstock）
▲近期日本爆出有民眾使用「小林製藥」公司的含紅麴產品後，出現腎臟疾病的情況，該公司因起自主發布回收公告。（示意圖／shutterstock）

記者林志怡／台北報導

近期日本爆出有民眾使用「小林製藥」公司的含紅麴產品後，出現腎臟疾病的情況，該公司因起自主發布回收公告。衛福部食藥署副署長林金富表示，台灣沒有輸入該公司相關紅麴成品，但有2間業者曾輸入該公司的紅麴原料，並製成膠囊、錠狀等產品，已通知業者儘速辦理下架回收，也已發文向台灣駐日代表處等單位詢問產品異常細節。

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日本「小林製藥」公司於3月22日發布5項含有紅麴的「機能性表示食品（即台灣俗稱的「保健食品」）」自主回收公告，並指出有消費者食用前述產品後，通報有出現腎臟疾病的情況，認為有摻入非預期成分的可能性。

林金富指出，該公司公告回收的5項產品，都沒有輸入台灣、邊境也沒有相關查驗紀錄；但該公司生產的紅麴原料，在2022年1月1日至2024年3月22日期間，有2家輸入業者曾有報驗紀錄，總計56批，並製為膠囊、錠狀的保健食品。

此外，林金富表示，食藥署除在邊境停止日本「小林製藥」公司紅麴相關產品及原料輸入查驗申請，也已同步通聯該2家輸入業者辦理回收，相關業者須主動向地方衛生局通報、並依照地方衛生局指示，儘速完成下架措施，一般會在48小時內完成。

林金富說，目前仍不清楚小林製藥的紅麴產品實際異常狀況、非預期成份為何，食藥署已行文詢問台灣駐日代表處與日本企業在台代表等相關單位，希望儘速提供產品異常相關資訊，也呼籲民眾如赴日本旅遊，應避免購買上述回收產品，如已購買者應避免食用。

▲小林製藥自主回收的5項紅麴產品。（圖／食藥署提供）
▲小林製藥自主回收的5項紅麴產品。（圖／食藥署提供）

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