房價飆漲看不慣建商「一作法」　王世堅轟動搖國本「我管到底！」

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對於日前針對國內三大租賃公司的問題，王世堅表示，金管會有動作這點給予肯定。另也希望從事相關生意的朋友不用擔心，現在只是要求業者遵守法規，而且禁止用暴力討債，這些要求哪裡超過了？生意還是能做，只是不能像以前那樣無法無天，像沒政府一樣。
王世堅說，手上要質詢財政部的議題非常多，接下來還有銀行跟壽險公司，都很公平，請稍安勿躁，還有朋友提到青年創業貸款制度不合理，這件事自己很早就放在心裡，在選舉過程中，已有初步規劃。
王世堅也轉貼媒體報導，提及多家大型行庫已確定將對以中租、裕融、和潤等三大租賃公司為首的所有租賃公司，採取三大行動。首先，租賃公司若向大型行庫新增借款，就必須簽下承諾書，保證資金不用在先買後付業務；其次，如果違反承諾，行庫就要提前收回全部的貸款；包括中古車貸業務也在規範之列，倘若租賃公司以中古車貸為藉口，用高利超貸民眾，例如一台10萬元的車貸到40萬元，被查到行庫也會收回貸款。
王世堅說，這議題之所以重要，牽涉的範圍既廣且深，這篇報導寫出來了。不肖的租賃公司借銀行的錢，以高利貸放給財力不佳的民眾；或是去貸放金管會、央行所禁止的資金用途。例如放款給中國，台灣的國銀都有淨值管制，但租賃公司則沒有。台灣的銀行對中國放款額度不斷下降，但租賃公司卻拿著從銀行借出來的錢不斷投資。
王世堅說，問題來了，現在中國經濟轉壞，各種呆帳問題已開始爆發。這意味台灣存戶的資金，大量流向中國，且可能拿不回來。這個爆開，全體國人必定受波及，到時候再來罵政府、罵民進黨嗎？租賃公司要負什麼責？能負什麼責？屆時不就是雙手一攤，不受法律約束，你耐我何！
王世堅說，最後一點就是大家關心的房價，因為銀行受央行與金管會的監督，建商借不到銀行的錢，就轉頭去跟租賃公司借錢，拿銀行的錢，突破銀行的法規，而且還不受《銀行法》的監理。建商大發利市，不斷買地蓋樓，用的卻是人民的錢，他只想問這可以嗎？大家同意嗎？「這問題根本動搖國本！我王世堅管到底！」