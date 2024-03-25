王力宏被爆「出軌徐若瑄」怒提告造謠網友！大陸法院判決結果出爐
歌手王力宏2021年12月遭前妻李靚蕾爆料對家庭不忠，李靚蕾一句「甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，外界推測徐若瑄就是王力宏的炮友兼曖昧對象，將徐若瑄捲入這場風暴之中。王力宏不滿提告造謠的網友，近日結果出爐，大陸法院要求該公眾號「脫氧硬糖」刊登道歉聲明並支付相應的賠償，這筆金額王力宏也將全數捐給孤兒院。
記者薛羽彤／綜合報導
2021年王力宏私生活引發爭議，網路上出現各種臆測與傳言，某微信公眾號「脫氧硬糖」散播了一篇標題為《王力宏的出軌情人…..是徐若瑄！王力宏陳建州四人運動視頻流出，尺度大到不忍直視》的文章，其中包含了對王力宏名譽的嚴重誹謗和虛假指控，為了流量刻意造謠指稱他與徐若瑄有不實的關係。這些指控不僅對王力宏個人和事業造成了影響，也對徐若瑄造成了極大的傷害。
王力宏硬起來提告該公眾號，近日大陸法院判決出爐，王力宏成功勝訴，法院裁定該微信公眾號的指控，構成對王力宏先生名譽的妨害。法院要求該公眾號刊登道歉聲明，並支付相應的賠償，以彌補所造成的損失和影響。王力宏經紀人楊文杰表示，王力宏對法庭的判決高度尊重，並且將賠償金全數捐給需要幫助的孤兒院。
王力宏期盼他的行為能達到殺雞儆猴的作用，期待這一事件能成為網路世界的一面鏡子，提醒每個人在網路上行使言論自由時要謹慎思考，堅持事實真相，共同維護一個良好的網路秩序。
回顧徐若瑄衰捲王力宏婚姻事件，李靚蕾發出長文爆料王力宏對家庭不忠，提到其中一個小三，一句「甚至明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，當時許多網友比對時間軸猜測，把矛頭指向人妻徐若瑄。徐若瑄數度發文澄清，強調絕對沒有介入李王婚姻，也沒有對自己的婚姻不忠：「王力宏先生的婚姻事件，已經對我造成極大影響，我絕對沒有踰矩對不起我先生！」
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