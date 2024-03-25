國軍帽子國旗變綠色！前海軍艦長怒：這帽子就在表態、把這人重辦
近日網傳「關渡指揮部把休閒帽國旗顏色改為綠色？」引起討論，陸軍第六軍團指揮部23日澄清表示，此顏色為設計並無政治考量。對此，前海軍艦長黃征輝昨（24）日則表示，「你這個帽子就在表態，如果我今天是陸軍司令，我會看誰做的決定，把這個人重辦」。
記者莊蕙如／台北報導
陸軍第六軍團指揮部針對帽子國旗顏色澄清表示，這頂休閒帽是關指部3年前製作，當年採低視度的概念設計，並無政治考量，且早已發放完畢，不再製作。同時也強調「勿以政治眼光詮釋、扭曲部隊正常運作，以維護國軍整體士氣。」
前海軍艦長黃征輝昨日在政論節目中表示，自己是職業軍人出生、官校畢業的，一直以來都在維護軍人的形象。黃征輝提到，軍人是一個國家的武裝力量，絕對不能干涉政治。
黃征輝也舉例，在美國總統國情報告的時候，所有的議員坐在那裡，和總統很激烈的攻防時，所有高階的將領穿著制服，坐在那裡，正襟危坐，從頭到尾絕不會鼓掌，因為他們一定要保持中立。
黃征輝直言，「你這個帽子就在表態，怎麼可以這樣呢？如果我今天是陸軍司令，我會把這個人叫過來，是誰下令？誰做的決定，我會把這個人重辦。」
黃征輝最後更是痛批，「如果這麼有興趣，你可以選擇退伍出去選舉，不可以把軍中涉入政治，因為你是一個中立的、國家武裝力量。」