泰勒絲演唱會效應！泰國辦國際音樂節 「夏日音速」首次來東南亞
美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）三月初在新加坡連辦六場演唱會，巨大的演唱會利潤引發鄰國的關注和羨慕，疑似為了進攻龐大的娛樂「軟實力」，泰國宣佈將承辦兩場國際音樂派對，包括來自日本的「夏日音速（Summer Sonic）」和「明日世界（Tomorrowland）」。
國際中心賴正琳／綜合報導
《彭博社》報導，泰國政府發言人表示，來自日本的「夏日音速」將在今年8月24日至25日於曼谷舉行，這是「夏日音速」首次來到東南亞。「夏日音速」是日本乃至亞洲規模最大及最知名的音樂節之一，通常在每年8月於東京和大阪舉行，由CREATIVEMAN PRODUCTIONS負責企劃及運營。
去年「夏日音速」眾星雲集， 包括Kendrick Lamar、NewJeans、Blur、HONNE和落日飛車等等，過往的演出藝人更包括碧昂絲、女神卡卡、BLACKPINK，甚至泰勒絲在十多年前也參加過這個音樂會。2024年「夏日音速」首度來到東南亞，跨海舉辦音樂派對，讓大眾都相當期待演出陣容。
除此之外，泰國政府也將在2026年承辦「明日世界」音樂節，它被譽為全球其中一個最大型、最具影響力的EDM音樂節，售票速度之快可謂音樂節之冠，歷年大部份的門票僅在一小時內全部售罄，2013年更只花一秒就賣出次輪的所有門票，除了世界百大 DJ 的精彩演出外，華麗舞台設計和主題節目也是另一大賣點。
一口氣承辦兩場歷史悠久的國際音樂節，足見泰國力拼軟實力經濟的決心，泰國政府看好音樂節將帶來的大量人潮和觀光客，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin ）上月更直言新加坡花錢獲得泰勒絲在東南亞的獨家演唱會權，「如果我早知道可以這樣，我會把泰勒絲演唱會帶來泰國。」賽塔告訴記者，為國際巨星的演唱會或國際音樂節提供國家補貼是值得的，因為演唱會將吸引海外的粉絲前往當地消費。