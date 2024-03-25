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熱到開冷氣！台南中午飆36.9度「全台最高氣溫」　北台灣準備變天

▲今天氣溫炎熱，全台縣市最高溫幾乎都超過攝氏30度，室內民眾也紛紛開啟冷氣。（圖／記者葉政勳攝）
▲今天氣溫炎熱，全台縣市最高溫幾乎都超過攝氏30度，室內民眾也紛紛開啟冷氣。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（25）日各地依舊高溫炎熱，台灣本島截至下午1時30分，除了新竹市的攝氏28.8度外，其它縣市最高溫都已飆破攝氏30度，民眾紛紛開啟冷氣，其中又以台南玉井的攝氏36.9度最高，中央氣象署預報員徐仲毅表示，明（26）日將有鋒面掃過北台灣，隨後東北季風增強，北部、東半部低溫下探至16度，週末水氣增多，全台都有降雨機率，天氣變化相當快速。

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據中央氣象署觀測資料，截至下午1時30分，台南玉井攝氏36.9度為全台最高溫，其次為嘉義大埔攝氏35度，而北台灣氣溫也不低，包括台北大安、新北汐止、基隆暖暖，都分別有攝氏31.6度、31.8度、33.7度的氣溫，嘉義、台南、高雄近山區還要持續留意有攝氏36度以上高溫，氣象署持續發布「高溫資訊」。

▲週二鋒面通過，北部、東半部將有雨勢，週末水氣偏多且不穩定，可能全台都有降雨機率。（圖／中央氣象署提供）
▲週二鋒面通過，北部、東半部將有雨勢，週末水氣偏多且不穩定，可能全台都有降雨機率。（圖／中央氣象署提供）
徐仲毅則提及，明天有鋒面通過，降雨主要落在北部、東半部，北部會在明天上半天開始有短暫降雨，花東則在明天下半天陸續有雨勢，中南部影響小，僅山區有零星短暫陣雨。

週三鋒面不再影響，但東北季風增強情況下，東半部有短暫陣雨，其它地方多雲到晴。週四、週五（3/28、3/29）受華南水氣影響，地天氣多雲，北部、東半部、中南部偶有零星降雨，週末兩天水氣再增多，各地都有降雨機率，北部、東半部、中部山區較明顯，中南部平地則要視水氣多寡。

氣溫部分，徐仲毅說明，今日高溫結束後，明天東北季風影響，北部、東北部的氣溫下降3至5度左右，早晚低溫預估剩下攝氏16度，白天高溫也不超過攝氏30度，但週四東北季風減弱，氣溫又會回升到各地高溫30度以上的情況，春天天氣變化相當快速，民眾務必多加留意。

▲週二、週三是本週氣溫相對較低的時段，北部、東半部低溫僅剩攝氏16至17度。（圖／中央氣象署提供）
▲週二、週三是本週氣溫相對較低的時段，北部、東半部低溫僅剩攝氏16至17度。（圖／中央氣象署提供）

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