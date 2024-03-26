兒童連假6大樂園優惠！六福村0元、義大10元、海洋公園100元一覽

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新竹六福村主題樂園4月4日至4月7日，兒童節連假期間現場購票優惠，未滿6歲幼童「可享0元免費入園」、全民學童價899元（原價1199元）。
📌義大遊樂世界：12歲以下「只要10元」
高雄義大遊樂世界即日起至3月31日限週五六日，台南、高雄、屏東鄉親只要520元就能入園，12歲以下兒童當日購票享加購全年護照只要365元。
4月4日至4月7日兒童連假，12歲(含)以下兒童玩義大「只要10元」，需同時搭配一名成人購買899元全票入園；樂園再加送Mall玩具購物金100元，適用於A區B1玩具反斗城、C區2樓的FUN BOX。而且即日起至4月30日，當日憑義大Outlet Mall館內不限金額消費明細，至樂園現場購票可享優惠，皇家劇院票199元（原價299元）、週六星光票199元（原價299元）。
📌遠雄海洋公園：12歲以下配戴蝴蝶領結或領帶「門票100元」
4月4日至4月7日兒童連假期間，遠雄海洋公園聯合遠雄悅來大飯店推出4大優惠活動：
◾️12歲以下學童（民國100年後生），只要身上配戴蝴蝶領結或領帶，可享入園優惠價100元，需搭配一位同行大人現場購票990元、同行第3人還可享699元優惠價（至多4名）。
◾️即日起至4月28日，高中生以上不限身份、性別，「穿著制服」入園享現場購票優惠價699元（制服需有學校名稱、需全套，即上衣加褲子或裙子），加碼著膝上5公分裙子，再贈園區500元餐飲商品抵用券；同樣著制服到遠雄悅來大飯店，可享「英倫西餐廳」自助晚餐優惠價999元，且免收服務費（原價1280元+10%）。
◾️4月1日至6月30日入園，出示本人於2024年度的出國登機證（或電子機票）及身分證件，現場購票優惠價699元（限購4張），還可贈園區200元餐商抵用券！
◾️凡3、4月壽星於生日當月入園，壽星本人可享「免費入園」（入園時大人需出示身分證件，孩童憑健保卡），需搭配一位同行者現場購買門票990元、同行第3人可享699元優惠價（至多4名）。當月壽星在園區內貼上專屬壽星貼紙，還有機會獲得獨特慶生儀式。
◾️遠雄悅來大飯店則鼓勵友善環境，整個4月推出愛地球活動，攜帶個人環保餐具於「英倫西餐廳」享用自助晚餐，同行孩童（限6～12歲）即享「免費用餐」優惠，需有一位付費之成人，且一泊二食專案住客除外。
📌麗寶樂園：12歲以下「只要199元」
4月4日至4月7日兒童連假，探索世界12歲以下孩童票價「只要199元」；4月4日至4月6日16:00以後入園，雙人月光票499元（原價1400元）。
📌劍湖山世界：對中身分證「123」門票199元
劍湖山世界推出兒童連假身份證對對碰優惠活動，4月4日至4月7日，身份證字號對中「123」共3碼門票只要199元，中2碼優惠399元、中1碼優惠499元；同一號碼不重複列入計算。
📌小叮噹科學主題樂園：門票「買一送一」
小叮噹科學主題樂園4月4日至4月7日，兒童連假門票「買一送一」優惠，須搭配購買原價票價720元才能享有優惠。4月份壽星於活動期間，到小叮噹科學主題樂園慶生，享「免費入園」。