中市茄苳公園影響身障者出入　議員會勘要求改善

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黃守達指出，公園各出入口雖設有無障礙坡道，但全部被加上車阻，致小型入口輪椅、娃娃車完全無法通行；而主要出入口則設置了密集排列的ㄇ字型不鏽鋼車阻，雖量體較小的輪椅勉強能夠通行，但車阻設置位置不良，加上車阻的設計轉彎角度，都讓障礙者進出公園格外艱辛，作為輔具使用的電動代步車更是無法進入。
黃守達強調，仔細觀察能夠發現，周遭銜接的通道依舊讓機車能夠通行無阻。既然無法有效阻擋機車的進入，設置這樣的車阻只是徒增障礙者的困擾，既不方便也不美觀。
黃守達進一步指出，根據內政部營建署「都市人本交通道路規劃設計手冊」為避免步行空間受阻，行人動線應以不設置車阻為原則，若有設置車阻的必要，車阻間應保留1.5公尺的通行寬度。但茄苳公園的車阻，卻硬是橫亙在台灣大道行穿線前，保留寬度更只有90公分，加上該處車流量大，進出非常危險。
障礙者許先生、許太太表示，他們使用的電動輪椅體積比較小，操作起來都很勉強，更何況體積比較大的手動輪椅與電動代步車。此外，車阻位於斜坡上，鑽進去還要轉兩次彎，相當不方便。
根據會勘結論，黃守達要求市府通盤檢討整個茄苳公園的車阻設計，盡速改善出入口的通暢，落實人本交通、無障礙友善的公共空間；此外，為了避免機車違規進入公園，應設置相關告示，有必要時也要落實開罰機制。
台中市政府建設局說明，經查該公園經107年改建後，因機車常違規駛入公園內，經地方反映後，於各出入口設置不銹鋼車阻，以避免機車駛入公園，影響公園使用安全。
針對車阻影響輪椅族、娃娃車出入，建設局將檢討調整車阻數量及位置，確保無障礙通行；另人行道周邊將評估增設「禁止車輛通行」告示牌，不定時派員加強巡查，維護公園使用品質。