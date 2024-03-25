栗山英樹要跟王柏融相見歡！台鋼雄鷹主場開幕戰 井端弘和訪台
台鋼雄鷹今年即將飛向一軍，迎戰隊史第一個一軍賽季，隊史首戰3月31日作客新莊棒球場與樂天桃猿交手，而隊史主場首戰則是4月5日在澄清湖棒球場迎戰富邦悍將，在這場極具歷史意義隊史主場首戰，台鋼雄鷹特別邀請日本職棒北海道日本火腿鬥士首席棒球總管（CBO），曾有10年日本火腿監督經歷，並且率領日本武士隊拿下2023年世界棒球經典賽（WBC）的栗山英樹；以及現任日本武士隊監督、曾擔任台鋼雄鷹客座內野守備教練的井端弘和。兩位前後任日本武士隊監督將於4月5日造訪高雄澄清湖球場，擔任台鋼雄鷹主場開幕戰的貴賓，為雄鷹歷史性的主場第一戰再添榮耀。
記者吳政紘/綜合報導
台鋼雄鷹元年，主場開幕戰4月5日在澄清湖棒球場登場，連續3天在大本營高雄與富邦悍將交手，場上話題不斷，場邊也希望讓這場賽事更具歷史意義，因此力邀兩位重量級貴賓栗山英樹、井端弘和來台，兩人也以實際行動參與中職新軍台鋼雄鷹歷史性的一刻。栗山英樹表示：「能在台鋼雄鷹的主場高雄，參與球隊主場開幕戰這歷史性一刻，感到非常榮幸。我曾經擔任日本武士隊總教練，並與台灣對戰過，了解台灣選手雄厚的潛力，也有很多機會親身體驗台灣民眾對棒球的關心，相信台鋼雄鷹挑戰中華職棒一軍戰場，必定能再掀起台灣棒球熱潮。」
2018年栗山英樹時任北海道日本火腿鬥士監督，年底親自來台出席王柏融加盟日本火腿記者會；去年底王柏融返台加盟台鋼雄鷹，栗山英樹透過影片跨海獻上祝福，當時在影片中承諾：「有機會我一定會飛到台灣找你！」這次台鋼雄鷹隊史主場首戰，栗山英樹用實際行動支持中職新軍，也力挺過去子弟兵，他說：「能看到過去在日本火腿一起並肩作戰過的王柏融選手，身為隊長率領著球隊的身影，感到非常期待與開心！」
去年率領日本武士隊拿下亞冠賽冠軍的井端弘和與台鋼雄鷹關係密切，2022年秋訓來台擔任客座內野守備教練，讓年輕內野手獲益良多，隔年8月擔任U-12日本代表隊監督再次來到台灣，趁著台鋼雄鷹在台南比賽，特地抽空前往台南棒球場與洪一中總教練碰面，也勉勵過去指導過的選手。井端總教練去年底再利用私人時間來台，並趁著冬季聯盟賽事賽前來台關心台鋼雄鷹選手近況，如今台鋼雄鷹即將飛向一軍戰場，井端監督不缺席，將再度來到高雄澄清湖棒球場，見證台鋼雄鷹隊史主場首戰。井端總教練表示：「恭喜台鋼雄鷹迎來主場開幕戰，並正式成為台灣職棒運動的一軍成員。前年我擔任客座教練的職棒球團，如今要踏上一軍戰場，感到非常開心，希望接下來能一起將亞洲棒球推上世界更高層級，由衷祝福今年球季台鋼雄鷹能有活躍的表現，團隊蒸蒸日上！」