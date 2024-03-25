霍建華再拍台劇「演謝盈萱老公」 Netflix《忘了我記得》曝卡司
Netflix華語影集《忘了我記得》卡司今（25）日公布，由劉若英擔任編劇、導演，金馬影后謝盈萱、金馬影帝秦漢主演，霍建華客串演出謝盈萱的老公，他說：「非常榮幸收到奶茶導演的邀請，跟她的相處非常開心，她是一個很細心的人，也有自己很高的審美，用她很獨特的女性角度出發去導戲，作為演員我們都是打從心底的去支持她，也希望大家一起多多支持這部作品。」
記者羅凌筠／綜合報導
《忘了我記得》劇情聚焦於關於每個家中，常會潛意識選擇「忘記」，但卻深耕心底「記得」的又哭又笑的故事。女主角程樂樂（謝盈萱 飾）是一位脫口秀演員兼職便利商店店員，過著日復一日工作的平凡生活，她也有她的人生願望，卻沒想到人生考驗接連而來。除了和丈夫張凱（霍建華 飾）陷入婚姻困境，更面臨與父親（秦漢 飾）的種種問題 。一次誤打誤撞，樂樂站上脫口秀舞台，開始了脫口秀演員生涯。這一連串的意外讓樂樂鼓起勇氣，在工作與生活中，打破重構了自己和至親、戀人、朋友的關係。
在劇中詮釋女主角樂樂，和飾演父親的秦漢有多場精彩對手戲的謝盈萱表示：「這個戲感覺上似乎是家常小品，但我自己覺得內裡是很龐大的戲，前期在準備角色的過程有很多功課要做，但開拍後就慢慢上了軌道。」謝盈萱也表示能和劉若英導演合作，是很難能可貴的感受，分享：「導演本身就是個厲害的演員，她太知道演員的脆弱，敏感，和很內在的恐懼，她引導演員的方式都是非常溫柔的，她甚至會走到妳旁邊，在妳耳邊說些話，幫妳擦完眼淚，再走出鏡頭，等待妳準備好。」
秦漢談及回歸台劇螢光幕的心情，分享：「雖然疫情後有3年沒拍戲了，但並不覺得拍戲這個事情是陌生的，很像動物的本能，進到片場就又活過來了。」對於詮釋父親角色心境，秦漢則表示：「這戲比較生活劇，所以我想要比較自然，很像這個角色出現的那瞬間就像你身邊的某某，希望角色每一次的出現都存活在那個瞬間。」
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁