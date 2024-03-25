全台首創！北市推「三貓處方箋」 踏青防失智症、拒絕憂鬱症
為加強預防憂鬱症、失智症，台北市打造全國首創山林社會處方箋、「三貓處方箋」，串聯貓纜、貓空、動物園（貓熊） 等3種資源，以走入自然的方式，改善社會、人際互動，並推出遊三貓 「喀嚓」拍照說故事比賽，自3月25日至4月25日止，參加者有機會將42吋電視及健康休閒用品等大獎抱回家。
家庭消費中心／綜合報導
北市文山區健康服務中心主任陳幸宜說，根據北市民政局2024年1月統計，文山區65歲以上人口數為5萬2389人，推估失智人口數為4191人，另依據2022年北市長者功能評估分析，文山區長者憂鬱異常比率為北市12區最高，而近年研究也發現，憂鬱為失智症重要危險因子，因此與北市聯合醫院共同推廣「三貓處方箋」加強防治。
北市聯醫失智症中心主任劉建良則說，據衛福部調查，65歲以上長者失智症盛行率達7.78%，推估台灣失智人口超過30萬人，為此北市聯醫長期推動失智友善社區，服務過程運用「社會處方箋」等非藥物性治療，將藝術、音樂及運動等納入處方箋，而英國研究也顯示社會處方箋（博物館）能提升認知障礙長者與其照顧者的幸福感，並降低憂鬱、焦慮等負面情緒。
劉建良表示，有別於室內靜態型活動，這次首創「三貓處方箋」，是結合動態、療癒與紓壓的處方箋，走入貓空自然步道，到指南宮沉澱心靈，至動物園與貓熊互動，沿途有台灣園藝輔助治療協會設計的各項紓壓遠眺、聽聞、觸摸五感體驗，讓長者與照顧者增進肢體律動，並減輕壓力和焦慮等負面情緒。
此外，北市推廣「三貓處方箋」之餘，同時舉辦暢遊三貓「喀嚓」拍照說故事徵件比賽，活動辦法詳情可至文山區健康服務中心官網、臉書專頁等進一步了解。