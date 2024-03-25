解已履約合約轉移焦點　陳智菡批蔣萬安無能：敢直接解除母約嗎？

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陳智菡說，蔣萬安領導的市府真的非常荒謬，台智光的合約是郝龍斌時代簽的，後面衍伸的子約也是照母約而來，蔣萬安不敢碰有問題的母約，還時空錯亂，找一個已經終止的約在虛張聲勢。再解釋一次，臺北市政府各機關為何要優先租用台灣智慧光網提供的「臺北市政府網際服務網」（TGSN）？
因為依據郝龍斌前市長與台智光簽訂的「臺北市光纖網路委外建設暨營運案」契約書第8.6條「採購項目」中明確議訂：「本府所屬機關（含本所屬機關/構、學校暨臺北大眾捷運股份有限公司，以上簡稱適用機關）於營運期間『 #優先租用本案網路服務』，也就是包括警察局錄影監視系統、各機關可租用部分」都要優先給台智光簽訂開口契約。
關於費率，陳智菡說，依照合約台智光的GSN費率必須比現行GSN費率優惠95折，每年經過臺北市政府價金委員會核定後公布實施。106年，台智光的確提供較中華電信便宜7%的價格給北市府，但若用現在的費率來看也真的會覺得比較貴，那是因為當網路費率基礎建設與供給變多，價格就會下降，所以106-109核定2200元，到了112年公版費率(TGSN)已降至1,761元，價差達439元，就好像以前手機通話費比現在貴很多，蔣萬安跟著名嘴一起亂，通通混在一起真的很外行。
且當年警察局子約還要求台智光提供很多加值服務項目，因為服務內容不同，更需依每年由資訊局審定的TGSN費率去議價；結果現在蔣萬安市長不敢面對問題，還來個超時空大亂鬥，113年要解除106年已經沒有在用的費率議約，這到底甚麼操作？
陳智菡最後說，蔣萬安若真的有膽識，就直接解除你們在113年的開口合約，或把郝龍斌市長任內有問題的母約廢了，你敢嗎？
陳智菡隨後也於留言處補充道，今年2月26日台北市政府警察局跟台智光重新議價，是因為被議會砍了1900萬，台北市政府才去找台智光砍價，砍到3M費率2100元，建議北市府公布一下會議紀錄，過程離奇，「請問蔣市府如果覺得柯市府核定的3M價格太高，怎麼不早點砍？要等到今年被議會刪預算才砍？再問蔣市府，如果覺得3M太貴，為何還全面升級到3M？是在圖利廠商？請蔣市府不要一直自打臉，看了很不忍心。」