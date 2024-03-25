白沙屯媽祖的祝福！急行一半突折返 停轎「吃新人喜糖」親友超嗨
苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香活動今（25）日邁入第8天，目前正在回程路上，預計26日下午回宮；昨日傳出，鑾轎行經彰化縣福興鄉廈粘村沿海路三段時，媽祖見到新婚喜事，還特地回頭對著新婚夫妻不停搖晃20秒，讓在場親友見狀都相當開心，也非常興奮地向媽祖道謝，現場信眾也頻頻給予祝福，場面相當熱鬧。
記者林莞茜／綜合報導
「粉紅超跑」目前正北返急行軍的路途，預計3月26日下午2點35分回宮，聖駕一路疾行，不過昨日下午，鑾轎來到彰化縣福興鄉廈粘村沿海路三段時，見一對新婚夫妻站在自家門口捧著喜糖，原本已經路過，又突然折返，對著新婚夫妻兩人不停搖晃20秒，讓親友相當興奮，頻頻揮手、鼓掌接收媽祖的祝福，在場的信眾也都紛紛感動表示「媽祖停下來賜福的時間都很短」，直呼這一對新人真的太幸運了、太幸福了。
由於返程要在30多小時內從北港回到通霄，「粉紅超跑」前進速度相當快，拱天宮也特地提醒，回程夜間疾行，因路線屬偏避路段，請各位黑暗疾行軍互相照顧，也要記得適時休息，香燈腳們走累了，能到「累了請上車」移動休息站車上稍作休息。
2024甲辰年「白沙屯媽祖」往北港進香時程
放頭旗：3月14日（農曆2月初六）
登轎：3月18日
出發：3月18日零時35分
到北港：3月23日
進火：3月24日0點10分
回宮：3月26日下午2時35分
開爐：4月6日