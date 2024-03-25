中職／秀秀子接下Fubon Angels大隊長！想帶頭「搞怪」挑戰新事物
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels今（25）日舉辦春訓媒體見面會，並在會中宣布2024年的大隊長將會由秀秀子接任，秀秀子表示希望自己的搞怪個性，可以帶領Fubon Angels往多方面領域發展，並期待和悍將家人們一起拿下總冠軍。
記者林之越/綜合報導
Fubon Angels透過女孩間票選，選出了大隊長及各組組長，大隊長將會由秀秀子擔任，另外還有檸檬會負責女孩舞蹈編排和訓練的舞蹈訓練組長、副組長為大頭，負責管理女孩們休息室衛生秩序的生活管理組長潔米，統整女孩們外在美的服裝造型組長丹丹，以及與粉絲們互動重要任務的社群行銷組長栗子。
接任大隊長的秀秀子說：「謝謝女孩們給我這個機會，2024年我們也要夠悍、夠美，準備好朝向各領域發展，Fighting 吧！Fubon Angels！」並且在會後受訪補充道：「因為我的個性就是愛搞怪，喜歡嘗試新事物的人當隊長，女孩們選我的話，代表說Fubon Angels大家應該都想要往新領域、事務去發展，例如戲劇、主持之類的。」
關於如何和兩位韓籍新成員相處，秀秀子談到先前李皓禎加入啦啦隊時，比較擔心會像韓國一樣有比較明顯的前後輩規範，可是來到台灣以後，發現大家感情都很好而且很快就打成一片，雖然還沒跟南珉貞接觸過，但希望大家也都可以多多交流。
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