2業者輸入小林製藥「紅麴原料」 火速發聲明籲勿食用、提供退貨
日本「小林製藥」公司3月22日發布5項含有紅麴的「機能性表示食品」自主回收公告，衛福部稱台灣沒有輸入該公司相關紅麴成品，但有2間業者曾輸入該公司的紅麴原料，稍早這2家業者「三合興產業股份有限公司」、「大醫生技股份有限公司」都分別在官網上公告自主回收，也籲請民眾暫停食用，並告共相關退貨說明。
記者林莞茜／綜合報導
近期日本爆出有民眾使用「小林製藥」公司的含紅麴產品後，出現腎臟疾病的情況，該公司因起自主發布回收公告，而根據衛福部食藥署副署長林金富說明，該公司公告回收的5項產品，都沒有輸入台灣、邊境也沒有相關查驗紀錄；但該公司生產的紅麴原料，在2022年1月1日至2024年3月22日期間，「三合興產業股份有限公司」、「大醫生技股份有限公司」曾有報驗紀錄，總計56批、總計11,115公斤，並製為膠囊、錠狀的保健食品。
對此，三合興產業股份有限公司立即發布聲明「鑑於日本小林製藥生產紅麴原料停止使用和自主回收通知，呼籲下游業者已製成品先行停止銷售，原料儘速退回、收回，已製成品待日方通知再行後續處理，並請勿再食用。」；大醫生技也表示「近日由於日本小林紅麴於日本原廠驗出未知物質，為了安全，大醫生技健字號紅麴膠囊已於第一時間預防性下架、停止供貨，若仍有大醫生技健字號紅麴膠囊產品，請暫停食用，相關退貨問題可於上班時間撥打免付費客服專線0809-009-966，將有專人服務」，對於不安感到非常抱歉。