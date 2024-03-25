鄭華娟離世前最遺憾！妹妹遇死亡車禍　她怒揭法規弊病等不到回應

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭華娟也點出法律上的2大漏洞，分別為「整頓交通巴士公司集團的營運法規」、「改善民法194條對歧視不婚不生單身國民的內容，以達成多元平權的目標」，她認為第一項影響到台灣的交通法律未能有效追究責任，希望政府能夠修法，避免更多類似的狀況發生。
第二項則是對單身逝者的直系親屬不友善，由於沒有提供足夠的訴訟追訴權，才導致無法替妹妹討回公道，認為這是對單身、無子女者的歧視，上個月她才發文向政府喊話，希望法律能夠確實保障每位公民的權益，沒想到等不到結果就先一步離世。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道
樂壇才女鄭華娟
生日：1963 年 8 月 2 日～2024 年 3 月 21 日 （享壽60歲）
唱片：《紅酒》、《旅途與歲月的紀念品》、《往天涯的盡頭單飛》(鄭華娟・王新蓮)、《鄭華娟的招牌歌》、《三字頭》&南京好笑大合唱網聚Live
創作：鄭怡〈天堂〉、陳淑樺〈聰明糊塗心〉、林志炫〈蒙娜麗莎的眼淚〉、陶晶瑩〈太委屈〉、張惠妹〈灰姑娘〉、〈寂寞保齡球〉、潘越雲〈情字這條路〉、張清芳〈加州陽光〉、優客李林〈多情種〉
獲獎：《海德堡之吻》一書在2003年曾獲馬克吐溫旅行文學獎
樂壇才女鄭華娟
生日：1963 年 8 月 2 日～2024 年 3 月 21 日 （享壽60歲）
唱片：《紅酒》、《旅途與歲月的紀念品》、《往天涯的盡頭單飛》(鄭華娟・王新蓮)、《鄭華娟的招牌歌》、《三字頭》&南京好笑大合唱網聚Live
創作：鄭怡〈天堂〉、陳淑樺〈聰明糊塗心〉、林志炫〈蒙娜麗莎的眼淚〉、陶晶瑩〈太委屈〉、張惠妹〈灰姑娘〉、〈寂寞保齡球〉、潘越雲〈情字這條路〉、張清芳〈加州陽光〉、優客李林〈多情種〉
獲獎：《海德堡之吻》一書在2003年曾獲馬克吐溫旅行文學獎