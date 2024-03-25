鄭華娟離世前最遺憾！妹妹遇死亡車禍　她怒揭法規弊病等不到回應

▲鄭華娟小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）

樂壇才女鄭華娟生日：1963 年 8 月 2 日～2024 年 3 月 21 日 （享壽60歲）唱片：《紅酒》、《旅途與歲月的紀念品》、《往天涯的盡頭單飛》(鄭華娟・王新蓮)、《鄭華娟的招牌歌》、《三字頭》&南京好笑大合唱網聚Live創作：鄭怡〈天堂〉、陳淑樺〈聰明糊塗心〉、林志炫〈蒙娜麗莎的眼淚〉、陶晶瑩〈太委屈〉、張惠妹〈灰姑娘〉、〈寂寞保齡球〉、潘越雲〈情字這條路〉、張清芳〈加州陽光〉、優客李林〈多情種〉獲獎：《海德堡之吻》一書在2003年曾獲馬克吐溫旅行文學獎