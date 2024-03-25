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鄭華娟離世前最遺憾！妹妹遇死亡車禍　她怒揭法規弊病等不到回應

▲台灣才女歌手鄭華娟，由滾石唱片證實21日於德國逝世，享壽60歲，其生前創作過無數經典作品，包含陶晶瑩〈太委屈〉也成為她的代表作。（圖／滾石唱片FB）
▲台灣才女歌手鄭華娟，由滾石唱片證實21日於德國逝世，享壽60歲，其生前創作過無數經典作品，包含陶晶瑩〈太委屈〉也成為她的代表作。（圖／滾石唱片FB）

記者吳昕蓓／綜合報導

資深歌手鄭華娟驚傳在德國逝世，所屬公司滾石唱片也證實，她已經於3月21日離開人世，享年60歲。而鄭華娟生前最掛心的，就是妹妹遭逢車禍過世，肇事者公司卻脫責，令她氣憤難平，不時會在社群平台揭露法律漏洞，沒想到如今還沒得到應有的正義，她卻已撒手人寰。

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▲鄭華娟21日在德國驟逝，享壽60歲。（圖／陶晶瑩臉書）
▲鄭華娟21日在德國驟逝，享壽60歲。（圖／陶晶瑩臉書）
鄭華娟的妹妹2022年10月騎乘youbike時遭遇意外，她被違規左轉的巴士當場撞上，導致不幸身亡，儘管肇事司機被判刑1年10個月，但客運公司卻完全免責，鄭華娟當時氣憤指出，該名司機早有違規紀錄，客運公司卻一再縱容才會造成悲劇發生，認為公司應該要負責，「然而目前為止台灣的交通法律對交通公司的刑事責任為『零』，以致交通公司負責人可以完全脫責。」

鄭華娟也點出法律上的2大漏洞，分別為「整頓交通巴士公司集團的營運法規」、「改善民法194條對歧視不婚不生單身國民的內容，以達成多元平權的目標」，她認為第一項影響到台灣的交通法律未能有效追究責任，希望政府能夠修法，避免更多類似的狀況發生。

▲鄭華娟生前最在乎能不能為妹妹伸張正義，討回公道。（圖／翻攝自鄭華娟臉書）
▲鄭華娟生前最在乎能不能為妹妹伸張正義，討回公道。（圖／翻攝自鄭華娟臉書）
第二項則是對單身逝者的直系親屬不友善，由於沒有提供足夠的訴訟追訴權，才導致無法替妹妹討回公道，認為這是對單身、無子女者的歧視，上個月她才發文向政府喊話，希望法律能夠確實保障每位公民的權益，沒想到等不到結果就先一步離世。

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▲鄭華娟小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲鄭華娟小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
樂壇才女鄭華娟
生日：1963 年 8 月 2 日～2024 年 3 月 21 日 （享壽60歲）
唱片：《紅酒》、《旅途與歲月的紀念品》、《往天涯的盡頭單飛》(鄭華娟・王新蓮)、《鄭華娟的招牌歌》、《三字頭》&南京好笑大合唱網聚Live
創作：鄭怡〈天堂〉、陳淑樺〈聰明糊塗心〉、林志炫〈蒙娜麗莎的眼淚〉、陶晶瑩〈太委屈〉、張惠妹〈灰姑娘〉、〈寂寞保齡球〉、潘越雲〈情字這條路〉、張清芳〈加州陽光〉、優客李林〈多情種〉
獲獎：《海德堡之吻》一書在2003年曾獲馬克吐溫旅行文學獎

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