特企／《崩壞：星穹鐵道》2.1版本「週年嘉年華」即將展開

同時，為慶祝即將到來的《崩壞：星穹鐵道》一週年慶典，遊戲策劃了一系列活動與福利，誠摯邀請開拓者參與。在2.1版本正式上線後，開拓者登入遊戲，便有機會獲得包括20張星軌專票、1600星瓊等豐厚獎勵以及其他珍稀道具。此外，官方將於2024年3月26日至2024年4月28日每日14:00-20:00在統一時代百貨台北店2F夢廣場舉辦主題線下活動「週年嘉年華」，現場將打造出匹諾康尼嘉年華造景帶給開拓者們沉浸式體驗外，還有精彩的活動、周邊新品、美食小點以及列車與巨型扭蛋機裝置，敬邀開拓者們蒞臨！
全新功能「命路群像」上線 沉浸式故事探索體驗
在匹諾康尼這片夢想之地，每個人都懷揣著自己的秘密和目的。隨著2.1版本到來，意外事件愈發頻繁，賓客們也採取行動，在混亂的牌桌上展開了一場激烈的較量。開拓者則需要在錯綜複雜的故事線中逐步拼湊出真相。同時，為了更好地讓玩家沉浸於匹諾康尼的故事中，遊戲將於新版本中上線「命路群像」功能。通過這一功能，玩家不僅能在開拓任務中跟隨列車組進行探索，還能切換到其他角色的視角，從而更全面地瞭解不同陣營背後的動機與秘密。
全新五星角色「黃泉」、「砂金」及四星角色「加拉赫」登場
在之前的劇情裡，神秘旅人黃泉以其獨特的魅力給開拓者留下了深刻印象。如今，這位備受期待的五星角色將在2.1版本中正式登場，成為開拓者強而有力的夥伴。這位自稱為「巡海遊俠」的角色，其真實姓名鮮有人知。黃泉總是手持一柄長刀，獨自漫遊於浩渺銀河，其性格冷漠寡言，但刀法卻迅猛如紫電。在戰鬥中，黃泉每次施放戰技，都會積累一點名為「殘夢」的特殊充能點。同時，當任意目標施放技能並使敵人陷入負面效果時，「殘夢」點數也會相應增加。當「殘夢」點數達到特定數值時，黃泉可立即啟動終結技，對敵方發動四段攻擊，包括三段針對指定單體的傷害和一次全體傷害。此外，黃泉發動秘技時會立即攻擊敵人，若物件為普通敵人則直接將其消滅，無需進入戰鬥，助力玩家的大世界冒險和地圖探索！
同時，備受矚目的五星角色砂金也將加入開拓者的隊伍。他不僅是星際和平公司「策略投資部」的高級幹部，還是「石心十人」之一，基石為「詭弈砂金」。砂金熱愛高風險挑戰，將人生視作一場永無止境的遊戲。每當與命運博弈，他總是遊刃有餘。儘管砂金充滿冒險精神，總是面帶微笑迎接一切，但他內心深處的真實想法卻讓人難以捉摸。在戰鬥中，砂金獨特的戰技能夠為全隊施加一個可疊加的特殊護盾。當攜帶這種護盾的隊友受到攻擊時，會為砂金累積名為「盲注」的充能點。當「盲注」達到指定點數後，砂金將觸發追加攻擊，並在發動追加攻擊的同時，再次為我方全體疊加這種特殊護盾。砂金的終結技，不僅能使他獲得一定隨機點數的「盲注」，對指定敵方單體造成傷害，還能使敵方陷入特殊負面狀態。我方所有人攻擊處在這種狀態下的目標時，造成的暴擊傷害提高。值得一提的是，在2.1版本中，「石心十人」詭弈砂金將會與開拓者展開一場切磋。為何砂金會選擇展現這樣的形象？他又為何與開拓者進行這場勝負遊戲，以及這場遊戲的結果會如何？所有這些疑問都將在2.1版本的劇情中逐步揭曉。
在匹諾康尼接下來的故事中，作為本地人的四星角色加拉赫也將加入玩家隊伍。加拉赫不僅是獵犬家系的治安官，私下裡還是一位調飲師。他著裝隨意、不拘小節，調製飲品時也是瀟灑自如，雖然對每位來訪賓客都禮貌有加，但他始終保持著一定的戒心，似乎隱藏著許多鮮為人知的秘密。在戰鬥中，加拉赫也是一名可靠的隊友，當他使用終結技時，不僅會對敵方全體造成傷害，還能使其陷入特殊負面狀態，使得我方在攻擊帶有特殊負面狀態的敵人時，能夠恢復生命值，從而增強戰鬥續航能力。同時，限定五星角色羅刹與鏡流將分別於2.1版本前、後段的躍遷活動中出現，相信在匹諾康尼的開拓之旅中，這兩位仙舟的老朋友將繼續成為玩家們的得力助手。
深入嶄新的夢境區域 模擬宇宙第九世界更新
除了全新的角色，2.1版本的核心劇情將主要圍繞克勞克影視樂園與朝露公館這兩處嶄新的夢境區域展開。克勞克影視樂園坐落於迷人的「黃金的時刻」，為每一位踏入夢境世界的賓客帶來了無與倫比的快樂體驗。在這裡，遊客們不僅能夠深入領略匹諾康尼獨特的影視文化魅力，還有機會親身參與電影拍攝。開拓者需要巧妙地躲避對手的攻擊與路障，完成一系列激動人心的挑戰，感受電影世界中的刺激與樂趣。
與匹諾康尼其他喧囂繁華的夢境截然不同，朝露公館坐落於神秘的「朝露的時刻」，是一處隱秘的夢境空間。作為家族橡木家系的領地，朝露公館歸星期日先生所有，是各大家系定期會晤、共商大計的重要場所。對於普通的賓客而言，公館的存在如同一個謎，他們既無從知曉其所在，更無法找到通往此地的路徑。
若想在冒險中稍作休息，開拓者將有機會在「杯中逸事」活動中體驗調製飲品的樂趣。值得一提的是，這家酒吧並非服務於匹諾康尼的賓客，而是專為生活在夢境裡的怪物們所設。在這裡，開拓者將有機會製作驚夢特調，甚至與怪物顧客們暢聊，深入瞭解他們背後的故事。此外，全新的「模擬宇宙」第九世界也將向開拓者開放。
「星間旅行」等特別活動上線 回顧開拓點滴共慶一週年
《崩壞：星穹鐵道》一週年慶典之際，遊戲將上線一系列特別活動，為玩家們帶來豐富多彩的體驗。在「星間旅行」活動裡，開拓者將在一副神秘的棋盤中體驗一段不同於以往的星穹之旅，並且與好友們一起回顧過往開拓經歷的的點點滴滴。同時，線上週年盛典「沉浸互動展」也將正式開放，其中包括黑塔空間站、貝洛伯格、仙舟羅浮與匹諾康尼四個獨具特色的展區，讓玩家們即使足不出戶也能盡情打卡留念，留下美好的回憶。除此之外，在洛杉磯、東京、臺北、香港、柏林、巴黎、曼谷等全球範圍內的線下慶典也將陸續展開，讓玩家們有機會親身體驗《崩壞：星穹鐵道》的奇妙世界，與志同道合的朋友們共襄盛舉。
「週年嘉年華」線下活動即將展開 完成任務即可獲得精美好禮
一週年即將到來，為感謝各位開拓者們一路相伴，官方準備了一系列豐富的週年嘉年華活動，將於2024年3月26日至2024年4月28日每日14:00-20:00舉辦，現場開放周邊販賣、列車&巨型扭蛋機裝置、異業飲食攤位。此外，官方特別規劃嘉年華主題日活動，已開放於活動網站線上報名參加，並於各主題日當天另行開放先到先得的現場參與名額（最低100位/天），凡是參與嘉年華主題日的開拓者們，於預約的場次時間報到入場，即可領取「週年紀念票乙張」以及「任務集章卡乙張」，持有「任務集章卡」的開拓者可參與主題日限定任務活動：「社群關卡任務」、「套圈圈任務」、「我是小投手」以及「丟沙包挑戰」。
完成上述任務，集齊四枚鐘錶小子印章，即可參與「扭蛋機抽獎」乙次，即有機會抽中「週年紀念幣」乙枚、或其他精美週邊小禮品乙份！不僅如此，完成「套圈圈任務」、「我是小投手」以及「丟沙包挑戰」等任務，分別可再額外獲得隨機款式的「週年紀念角色收藏卡」乙張！（共29款，數量有限，贈完為止。)
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- 活動時間：3月26日至4月28日 14:00-20:00
- 活動地點：統一時代百貨台北店2F夢廣場
- 主題日活動時間：活動期間法定假日舉辦（3/30、3/31、4/4、4/5、4/6、4/7、4/13、4/14、4/20、4/21、4/27、4/28）
- 主題日參加方式：主題日採「線上預約」以及「現場排隊」的方式入場。
「線上預約」之開拓者，須至指定連結預約活動場次，預約成功後，須於入場時間14:00-16:00期間，持有該場次之QRcode方得入場。（預約名額有限，先到先得。）「現場排隊」之開拓者，當日先到先得100位／天名額，並於16:00後開放入場。
- 預約連結
除此之外，官方也規劃周邊販售區，於活動期間每日下午14:00-20:00營業販售，提供開拓者們盡情選購！不僅如此，現場還有「小胖不減肥」、「Bubble House波波食堂雞蛋仔」以及「Savory旨味和風漢堡」等美食店家駐攤於此，讓各位開拓者們在遊樂期間同享美食！※ 活動期間攤位販售狀況依照各店家公告為主。
如欲瞭解更多資訊，敬請關注《崩壞：星穹鐵道》官方網站以及官方粉絲專頁公告。