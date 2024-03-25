潭子前鄉民代表會　變身馬卡龍色親子館

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盧秀燕表示，潭子區近幾年因建設關係，人口不斷成長，即將達到11萬人，但是過去連1間親子館、1處公托都沒有。她身為六都唯一的女性市長，特別理解養兒育女的不易，因此整合各局處資源，利用前鄉民代表會的閒置空間建置潭子首間親子館暨公托，未來會持續編列預算，整修開辦更多相關建設。
盧秀燕也說，感謝衛生福利部社會及家庭署、台中市議員支持，她上任5年來，親子館從4間增加至16間，加上Mini親子館，共計27間大小親子館遍布26個行政區；公托也由5處增至42處，共可收托1,174名嬰幼兒，邁向9倍增。
社會局長廖靜芝表示，送托公托家長每月只需負擔1,500元，就可享有1位托育人員照顧4名幼兒的專業優質服務；生育津貼更由1萬元加碼到2萬元，致力減輕育兒家庭負擔。台中市目前已完成布建60處公托，社會局積極普設平價社區托育資源，支持家庭育兒需求。
社會局指出，此建物整修工程經費計2,801萬2,156元，由中央前瞻計畫補助1,084萬360元、市府自籌預算1,717萬1,796元，打造潭子親子館暨潭陽托嬰中心。其中親子館具有繽紛的馬卡龍色系外觀，並以竹林大富翁為發想，藉由吉祥物筍仔作為竹林的守護者，帶民眾了解綠竹筍與當地氣候環境密不可分的關係。
社會局說明，1樓潭子親子館預計提供0至6歲嬰幼兒及其照顧者免費遊戲空間、親子活動、親職教育、托育諮詢、兒童發展篩檢及圖書教玩具借閱等服務，服務時間為週二至週日上午9時至下午5時。此外，親子館也設計多元的藝術創作課程，透過五感體驗，激發孩子的想像力與創造力，整合孩子的學習能力、情緒、肢體協調及社交等，家長也從中學習陪伴的重要。