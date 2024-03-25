台智光大戰！蔣萬安嗆柯文哲任內簽訂的專案費率有問題：即刻解約

轟台智光弊案藍白甩鍋　綠營喊話柯、蔣交出「100億元肥約真相」

▲民進黨召開「藍白卸責互咬 柯文哲、蔣萬安請給市民100億的真相」記者會，三問柯、蔣出面說明。（圖／民進黨提供）
▲民進黨召開「藍白卸責互咬 柯文哲、蔣萬安請給市民100億的真相」記者會，三問柯、蔣出面說明。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

台北市議員陳重文遭控涉入監視器弊案圖利業者， 如今遭羈押禁見，台智光爭議持續擴大，為此台北市副市長李四川與前市長柯文隔空交火。對此民進黨今（25）日召開記者會，要求前後任市長給市民一個交代，25年上百億的超級肥約，到底有多少納稅錢被揮霍，被圖利給廠商，呼籲藍白不要再相甩鍋卸責。

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民進黨政策會執行長王義川表示，監視器案從李四川貼臉書開始，藍白都急了，兩邊都急，李四川一PO文柯文哲馬上回覆，他三問柯文哲，第一，柯文哲執政台北市8年，2千多天的日子，每天早上7點半在戰情室，有沒有討論過台智光的案子，如果有，請公開會議記錄與參與人員；第二，柯文哲有沒有跟陳重文吃飯？吃飯的時候有沒有討論台智光案，陳重文有沒有約討論台智光案，如果有請公開時間地址跟結論；第三，柯文哲覺得台智光案子怪怪的，覺得是議會勾結財團，但在8年任內，為什麼放縱還放水，為何縱容下面局處簽子約？請柯文哲回答。

另外王義川三問蔣萬安，有沒有覺得郝龍斌簽這個約很奇怪，有沒有覺得柯文哲這8年還繼續發包這個約很奇怪? 還是覺得這個約很好，那為何李四川要在臉書嗆聲，那為何不解主約；第二，有要把台智光和北市府主約解掉嗎？那李四川為何要在臉書嗆聲，若沒有要解掉那現在在講什麼？第三，還會讓台北各局處跟台智光簽子約嗎？

王義川也質疑，民眾黨4個議員，為什麼監視器事件至今都噤聲，包括黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪、林珍羽，有沒有跟台智光任何一個官員吃過飯，有無溝通互相了解？有沒有跟台智光吃過飯？更呼籲黃國昌出來清理民眾黨，趕快成立調查小組自清門戶！

議員簡舒培表示，民眾黨4名議員提的台智光專案報告，國民黨是要協助蔣萬安逃避？另外也要問民眾黨議員，上週五臨時會流會後，完全不敢針對臨時會遭惡意流會，蔣萬安不用報告台智光案提出說明，請問民眾黨的議員是要聽蔣萬安報告虐童案還是台智光案？

簡舒培補充，陳重文遭檢調羈押後，柯文哲跳出來稱忍台智光8年，而且批藍綠聯合污錢，要求他公布議員名字，卻提不出來，但是柯文哲卻在8年內與台智光簽許多子約，為什麼讓相關單位簽這麼多約還沒有跟台智光解約？且預算從2017年的3百萬2023年的5.6億元，累計金額高達逾19.7億元，請問柯文哲跟台智光是什麼關係？而蔣萬安不到專案報告，到底有什麼見不得人，台智光就是藍白聯手，留給台北市民的爛攤子，套句柯文哲的話「垃圾不分藍白」。

最後吳崢表示，台智光案是長達25年的肥約，橫跨郝龍斌、柯文哲、蔣萬安三任市長的重大問題，三任市長任內各局處每年簽訂的子約越來越多、開銷年年成長，國民黨和民眾黨別再迴避責任，應說清楚與台智光議價過程，公開透明給社會交代。同時在母約中，有明定佣金與餽贈的禁止條款，若有任何不正利益，甲方應立即與乙方解約。現在陳重文收賄事件爆發，完全觸犯合約內容，請問蔣萬安什麼時候要與台智光解約，維護市民權益？

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