轟台智光弊案藍白甩鍋　綠營喊話柯、蔣交出「100億元肥約真相」

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另外王義川三問蔣萬安，有沒有覺得郝龍斌簽這個約很奇怪，有沒有覺得柯文哲這8年還繼續發包這個約很奇怪? 還是覺得這個約很好，那為何李四川要在臉書嗆聲，那為何不解主約；第二，有要把台智光和北市府主約解掉嗎？那李四川為何要在臉書嗆聲，若沒有要解掉那現在在講什麼？第三，還會讓台北各局處跟台智光簽子約嗎？
王義川也質疑，民眾黨4個議員，為什麼監視器事件至今都噤聲，包括黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪、林珍羽，有沒有跟台智光任何一個官員吃過飯，有無溝通互相了解？有沒有跟台智光吃過飯？更呼籲黃國昌出來清理民眾黨，趕快成立調查小組自清門戶！
議員簡舒培表示，民眾黨4名議員提的台智光專案報告，國民黨是要協助蔣萬安逃避？另外也要問民眾黨議員，上週五臨時會流會後，完全不敢針對臨時會遭惡意流會，蔣萬安不用報告台智光案提出說明，請問民眾黨的議員是要聽蔣萬安報告虐童案還是台智光案？
簡舒培補充，陳重文遭檢調羈押後，柯文哲跳出來稱忍台智光8年，而且批藍綠聯合污錢，要求他公布議員名字，卻提不出來，但是柯文哲卻在8年內與台智光簽許多子約，為什麼讓相關單位簽這麼多約還沒有跟台智光解約？且預算從2017年的3百萬2023年的5.6億元，累計金額高達逾19.7億元，請問柯文哲跟台智光是什麼關係？而蔣萬安不到專案報告，到底有什麼見不得人，台智光就是藍白聯手，留給台北市民的爛攤子，套句柯文哲的話「垃圾不分藍白」。
最後吳崢表示，台智光案是長達25年的肥約，橫跨郝龍斌、柯文哲、蔣萬安三任市長的重大問題，三任市長任內各局處每年簽訂的子約越來越多、開銷年年成長，國民黨和民眾黨別再迴避責任，應說清楚與台智光議價過程，公開透明給社會交代。同時在母約中，有明定佣金與餽贈的禁止條款，若有任何不正利益，甲方應立即與乙方解約。現在陳重文收賄事件爆發，完全觸犯合約內容，請問蔣萬安什麼時候要與台智光解約，維護市民權益？