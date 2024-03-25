史上最高獎金女子高球賽事、台灣好手也能參戰　一文掌握賽事資訊

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📌以下為資格賽的具體舉辦時間和地點：
⛳週一，4月15日 (2場)
美國加州 El Macero (Calif.) C.C.
加拿大不列顛哥倫比亞省高貴林市 The Vancouver G.C.
⛳週二，4月16日 (1場)
美國夏威夷The Village Course at Waikola, Waikoloa Village
⛳週一，4月22日 (1場)
日本千葉Boso C.C. (East/West Courses)
⛳週二，4月23日 (1場)
美國加州聖哈辛托Soboba Springs Golf Course
⛳週四，4月25日 (1場)
美國亞歷山德里亞(弗吉尼亞州) Belle Haven C.C.
⛳週一，4月29日 (2場)
美國加州奧哈依Soule Park Golf Course
美國得州羅克沃爾Rockwall G. & Athletic Club
⛳週二，4月30日 (3場)
美國科羅拉多州威斯敏斯特Walnut Creek Golf Preserve
美國北卡州格林斯伯勒Starmount Forest C.C.
美國華盛頓西雅圖Rainier G. & C.C.
⛳週三，5月1日 (1場)
美國麻薩諸塞州Winchester (Mass.) C.C.
⛳週四，5月2日 (1場)
美國俄亥俄州哥倫布Ohio State University G.C. (Scarlet Course)
⛳週一，5月6日 (5場)
美國亞利桑那州斯科茨代爾Pinnacle Peak C.C.
美國加州弗雷斯諾San Joaquin C.C.
美國佛州新士麥那比奇Sugar Mill C.C. (Red/White Courses)
美國佐治亞州亞特蘭大Dunwoody C.C.
美國明尼蘇達州維扎塔市Woodhill C.C.
⛳週二，5月7日 (1場)
美國賓夕法尼亞州匹茲堡Shannopin C.C.
⛳週三，5月8日 (1場)
美國密蘇里州聖路易斯Sunset C.C.
⛳週五，5月10日 (1場)
美國佛羅里達州朱庇特The Club at Admirals Cove (North/West Courses)
⛳週一，5月13日 (4場)
美國佛羅利達州 Bradenton (Fla.) C.C.
美國伊利諾伊州迪爾菲爾德 Briarwood C.C.
美國新澤西州)Haworth (N.J.) C.C.
美國得州皮爾蘭Golfcrest C.C.
⛳週一，5月20日 (1場)
德國米興多夫G. & C.C. Seddiner See