LOL／PCS季後賽！PSG打滿5場戰勝SHG　「最新戰積、賽程」一次看

史上最高獎金女子高球賽事、台灣好手也能參戰　一文掌握賽事資訊

▲▲2024美國女子公開賽獎金達1200萬美元再創新高。（圖／美國高協提供）
▲▲2024美國女子公開賽獎金達1200萬美元再創新高。（圖／美國高協提供）

記者廖聿偉/綜合報導

第79屆美國女子公開賽，將在2024年5月30日至6月2日於美國賓州蘭卡斯特鄉村俱樂部舉行。今年的賽事總獎金升至1200萬美元，成為有史以來獎金最高的女子高爾夫球賽事。

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一如既往，美國女子公開賽設立賽前資格賽，為世界各地的高爾夫球手提供參賽機會。今年的資格賽將於4月15日啓動，5月20日結束，台灣業餘選手也有機會參與，報名將在美東時間4月3日星期三下午五點截止。

▲2024美國女子公開賽獎金達1200萬美元再創新高。（圖／美國高協提供）
▲2024美國女子公開賽獎金達1200萬美元再創新高。（圖／美國高協提供）
📌以下為資格賽的具體舉辦時間和地點：

⛳週一，4月15日 (2場)

美國加州 El Macero (Calif.) C.C.

加拿大不列顛哥倫比亞省高貴林市 The Vancouver G.C.

⛳週二，4月16日 (1場)

美國夏威夷The Village Course at Waikola, Waikoloa Village

⛳週一，4月22日 (1場)

日本千葉Boso C.C. (East/West Courses)

⛳週二，4月23日 (1場)

美國加州聖哈辛托Soboba Springs Golf Course

⛳週四，4月25日 (1場)

美國亞歷山德里亞(弗吉尼亞州) Belle Haven C.C.

⛳週一，4月29日 (2場)

美國加州奧哈依Soule Park Golf Course

美國得州羅克沃爾Rockwall G. & Athletic Club

⛳週二，4月30日 (3場)

美國科羅拉多州威斯敏斯特Walnut Creek Golf Preserve

美國北卡州格林斯伯勒Starmount Forest C.C.

美國華盛頓西雅圖Rainier G. & C.C.

⛳週三，5月1日 (1場)

美國麻薩諸塞州Winchester (Mass.) C.C.

⛳週四，5月2日 (1場)

美國俄亥俄州哥倫布Ohio State University G.C. (Scarlet Course)

⛳週一，5月6日 (5場)

美國亞利桑那州斯科茨代爾Pinnacle Peak C.C.

美國加州弗雷斯諾San Joaquin C.C.

美國佛州新士麥那比奇Sugar Mill C.C. (Red/White Courses)

美國佐治亞州亞特蘭大Dunwoody C.C.

美國明尼蘇達州維扎塔市Woodhill C.C.

⛳週二，5月7日 (1場)

美國賓夕法尼亞州匹茲堡Shannopin C.C.

⛳週三，5月8日 (1場)

美國密蘇里州聖路易斯Sunset C.C.

⛳週五，5月10日 (1場)

美國佛羅里達州朱庇特The Club at Admirals Cove (North/West Courses)

⛳週一，5月13日 (4場)

美國佛羅利達州 Bradenton (Fla.) C.C.

美國伊利諾伊州迪爾菲爾德 Briarwood C.C.

美國新澤西州)Haworth (N.J.) C.C.

美國得州皮爾蘭Golfcrest C.C.

⛳週一，5月20日 (1場)

德國米興多夫G. & C.C. Seddiner See

▲20歲天才挑戰美國女子公開賽，華裔少女張斯洋越級打怪。（圖／主辦單位提供）
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