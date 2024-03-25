TWICE志效熱戀奧運金牌！尹誠彬超狂背景曝光 粉絲驚：根本怪物
南韓人氣女團TWICE隊長志效，今（25）日凌晨被韓媒《SWAY》爆料熱戀奧運金牌國手尹誠彬，有粉絲挖出尹誠彬的背景，發現尹誠彬不僅來自運動世家，除了擅長各種球類運動之外，超狂運動天賦讓他接觸鋼架雪車運動3個月就獲得全國錦標賽冠軍，並在2018年冬季奧運獲得冠軍，成為亞洲第一人。尹誠彬如此逆天的天賦及實力，讓他在韓綜《體能之巔》粉絲之間擁有超高人氣，不少粉絲們驚訝於他的超強天賦及背景，直呼尹誠彬：「根本怪物」。
記者張一笙／綜合報導
29歲的尹誠彬出生在體育世家，父親是排球選手，媽媽則是乒乓球選手，尹誠彬也繼承了父母的運動天賦，從小就精通籃球、足球、羽球、跑步及跳躍，小時候時常在百米賽跑輕鬆擊敗對手，就算讓了10公尺，還是能在一眾體育班學生中輕鬆獲得第一。尹誠彬也精通籃球，身高178公分的他時常在籃球比賽中輕鬆起跳抓住籃框，運動天賦十分驚人。
尹誠彬高中畢業後在老師推薦下直升南韓國立體育大學，上大學後尹誠彬在教授的推薦下第一次接觸鋼架雪車（又稱俯式冰橇），訓練僅3個月就拿下全國錦標賽冠軍，隨即被選進南韓雪橇國家隊，並在2018年冬季奧運鋼架雪車項目上獲得第一名，是首位取得此殊榮的亞洲運動員。有趣的是，尹誠彬在奧運決賽場上頭戴鋼鐵人的安全帽，讓他在贏得奧運冠軍後，被所有韓國民眾封為「鋼鐵人」。
2023年尹誠彬受邀參加Netflix真人實境秀《體能之巔》，粗壯的手臂與傲人的腹肌，讓尹誠彬看起來極具攻擊性，被不少粉絲們認為有望衝擊總冠軍，尹誠彬曾在節目娛樂環節中沒有助跑的情況下輕鬆跳上134公分軟墊，參賽選手們紛紛誇獎他不愧是「鋼鐵人」。
雖然尹誠彬最終在20強落敗，但人氣爆棚的尹誠彬在韓國演藝圈開啟了星路，陸續登上《Running Man》數次在體能競賽中擊敗「肌肉代表」金鐘國，最經典的一次莫過於尹誠彬用高達67公分的腿圍夾爆金鐘國，讓被譽為演藝圈肌肉代表的金鐘國在此戰中毫無還手之力。尹誠彬還成為韓綜《我獨自生活》的固定班底，並在此認識志效，成為節目中第2對情侶。
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