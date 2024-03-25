台智光大戰！蔣萬安嗆柯文哲任內簽訂的專案費率有問題：即刻解約

盤點藍委這些提案都被綠營說違憲　徐巧芯酸柯建銘：立法院大法官

▲民進黨黨團總召柯建銘質疑國民黨不少提案都違憲。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.19）
▲民進黨黨團總召柯建銘質疑國民黨不少提案都違憲。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.19）

記者何哲欣／台北報導

立法院交通委員會今（24）日初審國民黨立院黨團總召傅崐萁提案《花東快速公路建設特別條例》草案，內文明訂，為加速推動花東快速公路之整體交通建設與發展，本條例所需建設經費上限為2500億元。不過民進黨立院黨團總召柯建銘嗆該法要求政府編列預算，已屬違憲。交通部長王國材今報告也質疑立法權干預行政權。事實上，新國會開議以來，柯建銘已多次質疑國民黨違憲。《NOWnews今日新聞》整理如下：

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1. 食安專案報告

立院開議前，因台中市政府在台糖豬肉驗出瘦肉精西布特羅，國民黨立院黨團提案，請立法院長韓國瑜召開臨時會，邀行政院長陳建仁到立法院專案報告。不過因立法院已報到，會期內無法再開臨時會，柯建銘批傅崐萁違憲。

2. 總統選舉二輪投票

國民黨立委翁曉玲提案，為讓總統更具民意基礎，應將總統選舉改為二輪投票制，且翁曉玲在質詢時也批陳建仁，立委質詢閣員是上對下的關係。柯建銘批翁曉玲「卸世卸眾。」

3. 總統國情報告

國民黨立委提案，要讓總統到立法院國情報告常態化，且總統報告後，應讓立委有「即問即答」時間。柯建銘認為，立委沒有對總統的質詢權，「即問即答」違憲。

4. 國會改革

國民黨立委提出國會改革，要增加立法院的「聽證權」、「閣員同意權」、「藐視國會罪」、「國會特偵組」，NCC 委員照政黨比例分配。柯建銘批，這些提案都違反憲法權力分立原則，毀憲亂政，莫此為甚！

5. 《花東快速公路建設特別條例》草案

傅崐萁提案，要求編列8年2500億元預算，柯建銘說，立法院不得增加行政院的預算，由立委提出特別條例與限期完成特別預算案，已經侵犯了行政權，是違憲，沒什麼好討論。

國民黨立委徐巧芯日前就酸柯建銘，動不動就說國民黨違憲，準總統賴清德選前說《中華民國憲法》是災難，選後又抱著《憲法》不放，胡亂指責別人違憲，狂吃《憲法》自助餐，「都給你柯建銘講就好了啊，你是民進黨派來立法院的大法官嗎？」

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