獨／台積電帶動熊本旅日潮！郭鎧紋：南海海槽恐有規模9以上地震

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭鎧紋長期研究日本地震狀況，「關東直下型地震」和「南海海槽大地震」對日本人來說是從小到大的國民教育，其中「南海海槽大地震」是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致的大型地震，週期大約在100至150年，前一次發生在1944年和1946年。日本學者認為，未來30年，南海海槽大地震發生機率高達70%至80%。
而南海海槽又能細分為4段，分別是「東海海槽」、「東南海海槽」、「南海海槽」和「日向灘海槽」，其中東海、東南海、南海地震通常是連動的，僅日向灘則是因為斷層走向較不相同。
🟡南海海槽大地震前兆
郭鎧紋說明，西日本過去地震並不多，但長期觀察發現，南海海槽大地震發生前，由於歐亞大陸板塊不斷被菲律賓海板塊往下拉，當歐亞板塊承受不住這樣的力道後，就會在板塊交界處反彈，導致日本西部先出現許多芮氏規模6.5以上的地震，最後再發生更大規模的「南海海槽主震」。
郭鎧紋舉例，1854、1944、1946等年份，南海海槽都有發生大地震，而在主震發生的前後幾年，西日本地震都有明顯變多趨勢；若將時間拉到近期，日本學者發現，1995年阪神芮氏規模7.3大地震後，西日本出現多個芮氏規模6.5以上的地震，其中包括2016年的熊本地震，甚至2024年1月1日的能登半島地震，都可以說是南海海槽大地震即將爆發的前兆。
🟡南海海槽大地震對熊本縣影響
針對台積電設廠在熊本，郭鎧紋提及，南海海槽大地震可達芮氏規模9.1，強震威力足以掀起海嘯對日本陸地造成威脅，熊本縣也會有芮氏規模7以上的地震，雖然熊本縣鬧區「菊陽町」地勢較高，受海嘯威脅較小，但距離菊陽町25公里處有座「阿蘇火山」，它爆發威脅可能比地震更加嚴重。
郭鎧紋表示，1854年、1944年、1946年的南海海槽地震，甚至2016年的熊本地震之後，阿蘇火山都有爆發活動的情形出現，因此比起地震本身和海嘯的威脅，火山噴發帶來的災害可能更加嚴重，歷史記載，阿蘇火山最大的噴發事件在9萬年前，噴射量超過600立方公里，火山碎屑流覆蓋九州中部，火山灰甚至沉到日本海底部，最遠飄到北海道。
郭鎧紋總結，南海海槽大地震是日本國內相當重視的潛在危機，除了原本的觀光人潮外，台積電設廠勢必會有更多台灣人前往熊本，希望國人至少能對日本當地地震情況有基本的資訊認知，但也無須過度恐慌。