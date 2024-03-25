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獨／台積電帶動熊本旅日潮！郭鎧紋：南海海槽恐有規模9以上地震

▲台積電熊本廠2024年2月24日開幕啟用，地震專家表示，隨著前往熊本附近的台灣人越來越多，民眾應對地震頻繁的日本有基礎了解。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電熊本廠2024年2月24日開幕啟用，地震專家表示，隨著前往熊本附近的台灣人越來越多，民眾應對地震頻繁的日本有基礎了解。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志浩／綜合報導

日本是台灣人的觀光首選，近年來熊本積極推動當地觀光旅遊，連「護國神山」台積電熊本廠也在2024年2月24日開幕啟用，帶動大批台灣旅日潮。不過前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，隨著前往熊本附近短期居住或定居的台灣人越來越多，民眾應對地震頻繁的日本有基礎了解，以熊本縣來說，目前日本學者就相當顧忌週期落在100至150年的「南海海槽大地震」，該地震除了有芮氏規模9.1的實力外，還可能掀起海嘯，最可怕的恐引起熊本縣「菊陽町」附近的「阿蘇火山」爆發。

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▲郭鎧紋指出，對東京都來說，真正要留意的，反而是千葉外海較深層的「快地震」，以及附近的神奈川縣板塊活動所造成的地震。（圖／郭鎧紋提供）
▲台積電在日本熊本設廠引起關注，地震專家郭鎧紋近日也分析地震對當地的影響。（圖／郭鎧紋提供）
🟡南海海槽大地震是什麼？

郭鎧紋長期研究日本地震狀況，「關東直下型地震」和「南海海槽大地震」對日本人來說是從小到大的國民教育，其中「南海海槽大地震」是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致的大型地震，週期大約在100至150年，前一次發生在1944年和1946年。日本學者認為，未來30年，南海海槽大地震發生機率高達70%至80%。

而南海海槽又能細分為4段，分別是「東海海槽」、「東南海海槽」、「南海海槽」和「日向灘海槽」，其中東海、東南海、南海地震通常是連動的，僅日向灘則是因為斷層走向較不相同。

▲南海海槽分為4個段落，主是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致，兩者交界點可能會發生大型地震。（圖／郭鎧紋提供）
▲南海海槽分為4個段落，主是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致，兩者交界點可能會發生大型地震。（圖／郭鎧紋提供）
🟡南海海槽大地震前兆

郭鎧紋說明，西日本過去地震並不多，但長期觀察發現，南海海槽大地震發生前，由於歐亞大陸板塊不斷被菲律賓海板塊往下拉，當歐亞板塊承受不住這樣的力道後，就會在板塊交界處反彈，導致日本西部先出現許多芮氏規模6.5以上的地震，最後再發生更大規模的「南海海槽主震」。

郭鎧紋舉例，1854、1944、1946等年份，南海海槽都有發生大地震，而在主震發生的前後幾年，西日本地震都有明顯變多趨勢；若將時間拉到近期，日本學者發現，1995年阪神芮氏規模7.3大地震後，西日本出現多個芮氏規模6.5以上的地震，其中包括2016年的熊本地震，甚至2024年1月1日的能登半島地震，都可以說是南海海槽大地震即將爆發的前兆。

▲日本學者發現，1995年阪神芮氏規模7.3大地震後，西日本出現多個芮氏規模6.5以上的地震，都可以說是南海海槽大地震即將爆發的前兆。（圖／翻攝自 weather news）
▲日本學者發現，1995年阪神芮氏規模7.3大地震後，西日本出現多個芮氏規模6.5以上的地震，都可以說是南海海槽大地震即將爆發的前兆。（圖／翻攝自 weather news）
🟡南海海槽大地震對熊本縣影響

針對台積電設廠在熊本，郭鎧紋提及，南海海槽大地震可達芮氏規模9.1，強震威力足以掀起海嘯對日本陸地造成威脅，熊本縣也會有芮氏規模7以上的地震，雖然熊本縣鬧區「菊陽町」地勢較高，受海嘯威脅較小，但距離菊陽町25公里處有座「阿蘇火山」，它爆發威脅可能比地震更加嚴重。

郭鎧紋表示，1854年、1944年、1946年的南海海槽地震，甚至2016年的熊本地震之後，阿蘇火山都有爆發活動的情形出現，因此比起地震本身和海嘯的威脅，火山噴發帶來的災害可能更加嚴重，歷史記載，阿蘇火山最大的噴發事件在9萬年前，噴射量超過600立方公里，火山碎屑流覆蓋九州中部，火山灰甚至沉到日本海底部，最遠飄到北海道。

郭鎧紋總結，南海海槽大地震是日本國內相當重視的潛在危機，除了原本的觀光人潮外，台積電設廠勢必會有更多台灣人前往熊本，希望國人至少能對日本當地地震情況有基本的資訊認知，但也無須過度恐慌。

▲距離熊本縣的「菊陽町」25公里處，有一座名為「阿蘇山」的活火山，南海海槽地震可能導致它爆發。（圖／翻攝 Google 地圖）
▲距離熊本縣的「菊陽町」25公里處，有一座名為「阿蘇山」的活火山，南海海槽地震可能導致它爆發。（圖／翻攝 Google 地圖）

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