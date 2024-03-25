蘇打綠青峰遭跟蹤、噁照騷擾！唱一半開嗆台下變態女粉：報警抓妳
蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會在香港紅館連唱3天，昨（24）日唱到安可橋段時，主唱青峰突然動怒表示，台下有一名「私生飯」香港女粉絲多年來跟蹤他，還寄一堆不堪入目的照片跟訊息騷擾，青峰痛斥：「我要叫警察把妳抓起來！」聲稱手上握有證據，經紀公司同事都知道對方身分。
記者黃雅琪／綜合報導
蘇打綠香港演唱會昨晚出現意外插曲，青峰唱到安可橋段的時候，吉他手家凱與鼓手小威互換位置，突然間青峰看向家凱的方向說：「那個位置是我今天最不敢過去的位置！」青峰說在那個方向的台下有一名女粉絲，多年來持續跟蹤他，令他感到相當害怕。
青峰在台上吐露多年來受害的心聲，不滿該名女粉絲連續3天都坐在第一排：「她不只跟蹤我，還寄了很多不堪入目的照片給我！我警告妳不要再來了，我要叫警察把妳抓起來、告妳騷擾！」青峰雖然很生氣，但還是決定給對方最後一次機會，但也忍不住直呼：「妳全身充滿變態氣味，看到妳的臉我就唱不下去了。」最後在家凱的緩頰下，演唱會才得以繼續進行。
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