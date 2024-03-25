黃珊珊為台智光案槓蔣萬安 北市府反擊：當副市長時有要求解約？
台智光監視器一案，台北市長蔣萬安今（25）日表示，要即刻要跟廠商台智光就柯文哲市府任內簽訂的子合約進行解約，引來前台北市副市長黃珊珊批評搞不清楚狀況、要不要直接廢掉母約。對此，臺北市政府副發言人郭音蘭表示，柯文哲認為要解約，但今天上午黃珊珊前副市長又說，「如果廢掉子約...可能造成資安空窗期」。對此，郭音蘭指出，一個說要解約，一個說解約會有問題，黃前副市長是不是在打臉柯前市長？二位前市府首長之間，能否做到至少立場不要矛盾？相信民眾都在檢驗。
記者邱新博／台北報導
對於黃珊珊要求蔣市府「解除母約」，郭音蘭則回應，黃不是特別關心「資安空窗期」的問題嗎？如果連「解除子約」，都以此為理由在阻擋，請問若要依黃珊珊所言，「廢除整個母約」，資安空窗不就更大了嗎？難道沒發現矛盾之處嗎？打臉柯前市長不夠，還要打臉自己嗎？
郭音蘭說，「如果母約真的有問題，柯文哲前市長執政八年，為何不廢除母約？」「黃珊珊前副市長當過議員，有沒有要求過台智光解約？擔任台北市副市長三年，甚至還負責督導資訊局，手握大權時，為何不廢掉母約？」
對於黃珊珊所提出的其他批評，郭音蘭表示，一再閃躲、一再轉移焦點，也無法迴避前任市府任內的問題。黃珊珊應該要正視已經多次無法回答的問題，也就是：106年為什麼要為台智光簽訂一個專案合約？3M費率為什麼要訂在2200元？有保存公文習慣的黃前副市長，能不能協助說明，議價過程的紀錄到底在哪裡？
郭音蘭說，蔣萬安已要求法務局及相關局處，即刻啟動解除106年柯市府所簽訂專案費率合約的相關作業，是誰在面對問題、解決問題？又是誰製造問題而無法解答？相信大家都看在眼裡。