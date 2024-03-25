為何在野黨喊總統「即問即答」？他給答案：圖個一時爽修理賴清德
國民黨、民眾黨立法院黨團均主張，總統當選人賴清德應在就職後赴立法院進行國情報告，並採「即問即答」方式，但綠營指有違憲疑慮。對此，民眾黨前文宣創意部主任、牛棚創意整合行銷執行長柯昱安今（25）日在廣播節目專訪中提出疑問，在野黨只是想要創造一個「可以當場修理賴清德」的舞台，雖然「圖一時爽」是OK的，但這件事情對在野黨本身的意義是什麼？
記者陳宜加／台北報導
根據《Ettoday》報導，柯昱安今天中午接受網路直播節目《新聞！給問嗎？》訪問，與民進黨前立委高嘉瑜對談。柯昱安在節目尾聲表示，最近立法院在吵即問即答的議題，但講真的，先不要講有沒有違憲疑慮，立法院秘書長周萬來已說明，世界各國都沒有這樣的慣例，有沒有需要做到即問即答？在他看來，在野黨只是想要創造一個「可以當場修理賴清德」的舞台，在野黨「圖一時爽」這件事情是OK的，這樣「修理賴清德」可以剪很多影片出來，問題是這些東西都只是其次。
柯昱安指出，問題是，這樣不斷針對賴清德，對在野黨本身的意義是什麼？行政院長對立法院負責，但總統有沒有對立法院負責？《憲法》就沒有這樣的規定，周萬來已經很委婉告訴立委們，《憲法》看起來沒有規範，如果有需要，必須要修憲，那問題就來了。
根據《Ettoday》報導，高嘉瑜說，即問即答只是在噴口水而已啦，真正重要的是做實事，今天國民黨若與民眾黨搭配，很多法案都是可以推動的，包括「吹哨者保護法」立法，或者民眾很關心的降低公設比、降低汽車進口關稅等，如果願意來做，可以做很多事情，但這些事情不做，只想著要修理賴清德，這樣能夠得到民心嗎？國民黨到底在想什麼？
根據《Ettoday》報導，柯昱安進一步分析，現在看起來，民眾黨8席立委投給國民黨召委後，立法院的藍白合已經確立了，但地方選舉是否藍白合還沒辦法講，因此，他們要藉著這一波氣勢，把一些政治性的法案往前推，測試「民眾黨會不會跟國民黨合作」，所以過去這一波國民黨都推很難推的議題，包括降低陸配入籍年限、陸生納保、總統蔡英文登太平島等。