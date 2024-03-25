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盧秀燕民調11連霸、台中人幸福感近9成　盧市府重提西布特羅事件

▲民調支持度持續領先的盧秀燕，今天到潭子主持托嬰中心啟用典禮。（圖／台中政府提供，2024.03.25）
▲民調支持度持續領先的盧秀燕，今天到潭子主持托嬰中心啟用典禮。（圖／台中政府提供，2024.03.25）

記者顏幸如／台中報導

繼2週前在《TVBS民調中心》全國主要政治人物聲望調查中奪冠，台中市長盧秀燕今天在《ETtoday民調雲》發布的「六都施政滿意度」中，以破7成滿意度民調11連霸；居住幸福度調查也以近9成奪冠。盧秀燕聲勢如日中天之際，市府除強調盧秀燕首重教育與社福，也刻意重提漸被淡忘的「西布特羅事件」，強調執政團隊極力維護食安的立場不會改變。

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台中市食安處在農曆年前例行食品檢驗中，檢出台糖冷凍梅花豬含罕見的瘦肉精西部特羅，事件整整延燒一個半月，直到影響層面更廣泛的辣椒粉蘇丹紅事件出現，才逐漸淡化。中央於3月8日公佈調查結果，仍是各說各話，衛福部指台中市食安處實驗室「無法排除，但也未能證實污染」；盧秀燕則怒嗆「該自證清白的是台糖，不要把其他國產豬拖下水」。

單純的食安事件演變成政治角力，其間盧秀燕民調曾一度下跌，專案報告公佈後回穩，其後的《TVBS民調中心》全國主要政治人物聲望調查中，盧秀燕再度穩居冠軍，足見西布特羅事件並未傷害到她，反而加深「市長媽媽」重視食安的形象，事件真相卻仍是羅生門。

▲盧秀燕民調支持度11連霸，市府強調團隊施政首重教育與社福。（圖／台中政府提供，2024.03.25
▲盧秀燕民調支持度11連霸，市府強調團隊施政首重教育與社福。（圖／台中政府提供，2024.03.25
《ETtoday民調雲》今（25）日公佈六都首長施政滿意度排行，盧秀燕以70.8%的施政滿意度排名第一（非常滿意34.6%、還算滿意36.2%）；中市府在六都行政團隊滿意度72.2%排名第二（非常滿意26.5%、還算滿意45.7%）；六都居住幸福度排行，台中、桃園、台北、高雄感到幸福的比例均突破8成，台中市87.7%排名第一（非常幸福32.0%、還算幸福55.7%）。

中市府下午以新聞稿回應，表示盧秀燕首重教育與社福，自她上任5年來，親子館從4間增至16間，加上Mini親子館共27間，大小親子館遍布26個行政區；公托也由5處增至42處，可收托1,174名嬰幼兒。此外，生育津貼由1萬元加碼到2萬元，朝「區區親子館」和「公托倍倍增」目標邁進，盼減輕年輕家庭養兒育女的負擔。

特別的是，新聞稿再度提及市政團隊極力維護食安，針對「西布特羅事件」，台中市食安處秉持「有一分證據，說一分話」、「證據到哪裡，公布到哪裡」的精神依法執行，避免食安風險擴大；針對蘇丹紅事件也持續追查並公布，與中央合作維護國人健康、努力做好市政工作，讓台中這座城市越來越美好。

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