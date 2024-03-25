「雞佛蛋塔」找到了！台灣人做的 眾嗨：肯德基快跟必勝客拚了
「真．蛋塔」來了！繼雞佛披薩之後，又出現驚人的「雞佛蛋塔」，在一顆顆酥脆的葡式蛋塔上，竟然擺上讓人皺眉的雞佛，照片在網路上曝光後引起討論，還有人篤定「會做這種事的一定是台灣人」，《NOWnews》記者巡線找到製作「雞佛蛋塔」的高雄王師傅，一窺神奇滋味。
記者黃韻文／綜合報導
做出「雞佛蛋塔」的王永德師傅，從小家裡就是開麵包店，過去本職也是一名烘焙師傅，後來因為身體緣故，才轉而成為整骨師傅，不過並未放棄烘焙興趣，閒暇之餘仍會接預購訂單做烘焙。
但他的興趣不只烘焙，而是搞怪！王永德笑說，自己並不是雞佛愛好者，只是覺得工作總是一成不變，若能加入創意變好玩，做起事來就不會那麼累，因此才挑戰將各種食材融入烘焙中。他開玩笑說自己這次又撞到頭，才想試做真正的「蛋」塔，將仿土雞的蛋蛋（雞佛，公雞睪丸）加入蛋塔中。
為了迎合台灣人口味，王永德特地調整蛋塔作法，蛋液、高湯改用醉雞湯，生雞佛也先泡過陳紹 ，做出適合搭配雞佛一起吃的鹹蛋塔。王永德坦言，其實雞佛本身沒有味道，因此幾乎沒腥味，但很看個人「心理陰影面積」，就是一翻兩瞪眼的食物，有人躍躍欲試、也有人退避三舍。
隨著「雞佛蛋塔」暴紅，不少人詢問哪裡能買，王永德表示還在調整口味，預計近日開放預訂，單顆粗估70元左右，由於是好玩商品，因此推出2顆裝規格，他笑說，畢竟很少有人全家都敢吃雞佛。
「雞佛蛋塔」紅到X平台上，眾人笑稱有蛋和雞肉的丼飯叫親子丼，那用了母雞蛋和公雞蛋的蛋塔，是不是叫做「夫妻塔」，還有日本人來朝聖，台灣網友也敲碗：「塔皮奶油改麻油才對味」、「台灣人除了用披薩惹怒義大利人，現在也要開始準備惹怒葡萄牙人了嗎」，老饕則高喊：「好奢華喔！天啊， 好想吃！」