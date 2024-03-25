台鋼啦啦隊一粒太仙了！台南Josh宣布：不當喵迷了 搶看粒寶樂園
現年25歲的台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars成員「一粒（趙宜莉）」，近期憑藉一首葉保弟的應援曲爆紅，在現今外援大時代中，成功替台灣本土女孩出了一口氣，IG也以驚人的速度增長中，就連資深的統一獅球迷「台南Josh」都澈底淪陷，不斷在網路上徵求球賽門票，一睹「粒寶樂園」的氣氛，更脫口宣布，「我不當喵迷了！」讓大家笑翻。
記者詹鎰睿／綜合報導
這位充滿仙氣的台鋼正妹啦啦隊一粒，日前憑藉球員葉保弟的應援曲「保勝大弟葉保弟」，以及絲滑又魔性的舞步爆紅，不僅打趴所有啦啦隊外援女神，還吸引大批球迷願意南下進到球場，一睹她的風采。
值得一提的是，在23日的斗六棒球場上，台鋼雄鷹對中信兄弟的熱身賽，竟湧入7315人朝聖，創下中華職棒熱身賽史上第3多人，現場直接變成「粒保樂園」，眾人一見到葉保弟登場就紛紛嗨喊「一粒、一粒」的加油聲，就連嗆司曲都直接換成葉保弟的應援曲，氣氛嗨到不行。
見此現象，所有球評、YouTuber，甚至他隊的啦啦隊女孩都在討論「一粒」，還不由自主跳起應援曲來致敬。就連資深統一獅球迷（喵迷）台南Josh也被一粒迷倒，日前更在YouTube下方留言：「我不當喵迷了！」
今（25）日Josh更在臉書上PO文表示，已使盡全力爭搶台鋼雄鷹的開幕戰門票，還希望越坐越前面，成功徵到髮香區座位，讓粉絲們通通笑翻，「難怪我剛剛卡了25分鐘」、「粒寶樂園能抵擋得住神祕力量嗎」、「才剛上一軍就要嗨掉人家。」
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