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李多慧前進大巨蛋！3/30中職開幕戰首度亮相　遭遇老東家樂天桃猿

▲李多慧加入小龍女，完整班表曝光，首戰就是大巨蛋。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧加入小龍女，完整班表曝光，首戰就是大巨蛋。（圖／翻攝自李多慧IG）

記者吳政紘/綜合報導

李多慧來了！味全龍隊啦啦隊「Dragon Beauties」小龍女官方臉書，今（25）日公布韓國新成員李多慧班表，李多慧首度亮相，將是中職35年味全龍隊大巨蛋主場，對手為樂天桃猿，也將是李多慧首度前進大巨蛋應援，有趣的是，李多慧當天有機會跟樂天球迷「相遇」，加上林襄等前樂天女孩成員，球迷的選擇可能很多元。

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除了大巨蛋開幕戰2場，李多慧4月5日至7日也會在天母主場應援。而5月則有5場、6月共4場，班表暫訂排到6月止。其中5月31日、6月1、2日的系列戰，也能在大巨蛋看到李多慧應援。李多慧人氣很旺，不但可能未來將發行唱片外，由於球迷也很期待她跳小龍女相關舞蹈，或許她也會「加碼」跳新的動作。

▲李多慧來台以後，所到之處都萬頭攢動，內外場都擠得水洩不通。（圖／記者張一笙攝影）
▲李多慧來台以後，所到之處都萬頭攢動，內外場都擠得水洩不通。（圖／記者張一笙攝影）
李多慧近日整頓個人IG帳號，或許想跟過去當樂天女孩時期做切割，也把樂天女孩的「好友」帳號都刪除，這也引發樂天球迷不滿。

李多慧當「小龍女」未來也有意願以偶像姿態，朝演藝圈發展，公開宣布班表。（圖／小龍女臉書）
李多慧當「小龍女」未來也有意願以偶像姿態，朝演藝圈發展，公開宣布班表。（圖／小龍女臉書）
李多慧當「小龍女」未來也有意願朝演藝圈發展，而近日更積極籌備個人首張專輯，疑似是韓國經紀公司的操作，經紀公司規定藝人只能追自家公司團員，而不得已將前東家的好友帳號刪光。李多慧未來表示自己將會以「隊長」的身分帶領小龍女，而她也將嘗試設計隊服、舞蹈等，成為球隊的核心人物。

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