全球專家匯聚UN NGO CSW68紐約論壇 探討平權議題欣賞多元藝術
紐約，2024年3月11日至3月22日成為全球平權議題的焦點，迎接一場盛大的國際盛會。樹仁基金會於3月22日主持UN NGO CSW68聯合國平權論壇，旨在引領平權議題探索新的面向和主題。此次論壇聚焦於文化、性別、物種及數位平權等重要議題，延續並弘揚樹仁基金會40年以上的多元藝術平權發展理念。
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開場致詞中，基金會董事長James魏憶龍強調了ESG平權及數位文化平權的關鍵性，展開了平權論壇。大提琴家陳建安教授透過音樂表演與開場致詞互相輝映，以獨特的藝術視角引領平權議題之討論。接下來，Parsons大學教授Pedro從視覺藝術角度探討女性平權的歷史和影響。與會者們在茶歇期間與裏千家茶道女性代表人物小泉宗敏教授及醫師茶道帥哥伊藤駿共享茶道之美學，欣賞多元藝術的展現與表演。
在執行長Tony袁嘉福和國際Celine男性模特兒Luca Cuni幽默感性聚焦於文化平權的實踐，分享樹仁基金會多年來在這一領域的經驗和成果。新銳藝術家Patty林霈媞，於此次聯合國平行會議中，探討了創作藝術中的性別平權思維，以及經濟決策中女性賦權意識崛起。並運用藝術治療的觀點，引領觀眾重視身心健康與關懷弱勢族群等相關議題。演講充滿正面能量，引起觀眾熱烈回應，為平權話題注入新的創新觀點。
當Zoe Liu劉子瑜分享數位平權的挑戰與發展時，她重點介紹「她 Ta Zhi Dao」社群在該領域所取得的成就和未來發展方向。最後，爵士鋼琴家林語桐和音樂家黃世欣的音樂表演為論壇畫上完美的句號。
未來將通過整合各專家學者的觀點並向參與者致謝的方式，延續這場意義非凡的論壇。此次論壇將成為共同探討全球平權議題的重要平台，旨在促進一個平等、多元和包容的社會發展。