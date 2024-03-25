4月電價均漲11%！王美花曝台電調查 警告業者：調漲物價沒有道理
經濟部拍板4月調漲電價，調整後整體平均電價為3.4518元/度，民生用電部分，住宅330度以下、小商店700度以下電價調幅3%，經濟部評估，調漲後每月增額不到20元，約為2顆超商茶葉蛋，經濟部長王美花也特別向國內業者呼籲「不應該以漲電價為由調漲物價」，而住家電費分為三個級距，只有「超級豪宅」才有可能達到漲幅10％的狀況。
記者林莞茜／綜合報導
王美花日前在網路直播節目《齊有此理》專訪中表示，住家用電量在700度以下的家庭，漲幅約為3-5％，平均每天增加0.7元；而用電量介於701度至1000度之間的家庭，漲幅為7％，換算下來為每天增加5元；用電量超過1000度的家庭，漲幅為10％，平均每天增加21.1元，不過王美花也說，用電量超過1000度的家庭，指的是居住人數多達六人以上，室內面積達45坪以上，且同時開啟六台冷氣、每天吹約11小時的「超級豪宅」，才可能達到10%的漲幅。
在商家部分，王美花說，小店家的電費調漲幅度也分為三個級距，用電量在1500度以下的店家漲幅為5％，介於1501度至3000度的店家漲幅為7％，用電量超過3001度以上則漲幅為10％。
王美花也透露，台電秘密調查發現，即便是每月用電量在1500度以下的知名牛肉麵店，每天增加的電費實際為5塊錢，因此若是因為漲電價就調漲物價，這是沒有道理的」，呼籲國內業者「不應以漲電價為由調漲物價」，應該做好電的管理、盡可能節電。