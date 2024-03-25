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4月漲電價！台電最新試算圖卡曝：一般家戶「每月最多增21元」

▲台電表示，一般住宅用戶，經過估算此波電價調整每月最多增加21元，換算下來每日增加不到1元。（圖／NOWnews資料照）
▲台電表示，一般住宅用戶，經過估算此波電價調整每月最多增加21元，換算下來每日增加不到1元。（圖／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

4月將調漲電價，台電公司今（25）日表示，近來傳出有民眾拿到電費帳單，誤以為是單月電費，台電強調，一般住宅用戶收到的電費帳單都是2個月為一期，電費金額要除以2才是每月電費，適用的電價級距也是兩個月用電加總來計算，而在全國住宅用戶中，約2/3用戶夏月電費每月最高700多元（每期最高1,300多元），對這些住宅用戶而言，經過估算此波電價調整每月最多增加21元，換算下來每日增加不到1元。

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台電公司舉例，此次民生用電每月330度以下調漲3%，以一期(2個月)電費單來看，就是用電660度以下調漲3%。且國內住宅電價為累進計費制，每一級距有其固定電價，只有超出該級距的用電量才會按照更高的級距收費。

▲此次民生用電在兼顧物價的考量下，適度調整各段級距單價，且級距愈高、調幅漸增，以促進節約能源。（圖／台電）
▲此次民生用電在兼顧物價的考量下，適度調整各段級距單價，且級距愈高、調幅漸增，以促進節約能源。（圖／台電）
台電表示，此次民生用電在兼顧物價的考量下，適度調整各段級距單價，且級距愈高、調幅漸增，以促進節約能源。用戶如果夏月每期電費帳單在4,500元上下，每月約2,300多元，月用電約700度，調整後每月增加99元，平均每日約增加3元。月用電度數如更低，調整後電費增加幅度更少。夏月每期電費如約1,300多元，每月約700元上下，月用電度數約330度，調整後每月電費增加21元，平均下來每日增加不到1元。在整體住宅用戶中，更有2/3用戶每月用電度數低於330度，電價調整後電費增加的幅度更低。

台電也表示，用戶如夏月每期電費帳單約8,000多元，每月約4,000多元，月用電約1,000度，調整後每月增加222元。每月電費如超過4,000元，代表月用電超過1,000度，調整後電費增加會更多，但整體住宅用戶中，僅約2%用戶每月超過1,000度。

針對外界質疑烘焙業預計受電價影響的評估，台電再次強調，台電公司充分針對各產業影響進行評估，針對烘焙業也掌握了不同經營形式可能受電價影響的狀況，均予以試算評估。對於烘焙坊等營業場所，台電也建議可依其用電狀況評估選用時間電價，因尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，選用後搭配在尖峰時間節約用電，也可申請政府節能設備補助，汰換老舊耗能設備，達到節電與節省電費的雙贏效益。

▲此次民生用電在兼顧物價的考量下，適度調整各段級距單價，且級距愈高、調幅漸增，以促進節約能源。（圖／台電）
▲此次民生用電在兼顧物價的考量下，適度調整各段級距單價，且級距愈高、調幅漸增，以促進節約能源。（圖／台電）

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