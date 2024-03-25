吳佩慈遭爆懷第5胎！突現蹤香港曬火辣身材 百億富商男友消失了
今年45歲的女星吳佩慈，先前與好友賈永婕飛到日本看天后泰勒絲的演唱會，吳佩慈當時身形豐腴，因而被網友懷疑懷上第5胎；昨（24）日吳佩慈再現身蘇打綠香港紅館演唱會，她穿著西裝外套、長髮飄逸，整個人身材穠纖合度，令懷孕傳聞不攻自破，但身旁依然沒看見「百億富商男友」紀曉波。
記者黃雅琪／綜合報導
吳佩慈與中國大陸富商紀曉波交往多年，未婚替男方生下2男2女，一直成為外界熱議的話題！但自從富商男友紀曉波爆出「財務風波」，疑似被中國大陸法院判定為「惡勢力團夥首腦」之後，吳佩慈就鮮少在社群上與粉絲分享「貴婦生活」。最近愛上看演唱會的她，先前與好友賈永婕去日本東京欣賞泰勒絲演出，吳佩慈當時還因為身形豐腴，被傳出懷上第5胎的消息。
昨日吳佩慈再帶著長女現身香港，力挺好友蘇打綠青峰「二十年一刻」香港巡迴演唱會，吳佩慈穿著西裝外套、長髮飄逸，整個人看上去穠纖合度，一點也不像是懷孕的人；在點歌橋段時，吳佩慈向青峰說想聽〈幸福額度〉引起全場歡呼，她在台下開心地跟著唱、隨旋律擺動身體，顯然心情相當放鬆。
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