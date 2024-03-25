日搞怪女團avantgardey來了！「無表情跳舞」走紅 首演獻給台灣
日本超人氣舞團 avantgardey去年來台錄製除夕特別節目，與王彩樺合跳一首〈保庇〉，當時她們無表情地比劃整齊舞蹈動作就引起關注，在台的知名度大增。如今這17位頂著一模一樣的紅唇與妹妹頭的女孩們要來台灣開唱了！6月28至30日，連續三天《avantgardey亞洲區巡迴－台灣站》將於國立台灣大學綜合體育館登場，首度展開海外巡迴演出，為台灣觀眾帶來不同於一般舞蹈秀的新感觀體驗。
記者吳昕蓓／綜合報導
這17位風靡全球的女孩來自大阪，是由登美丘高校舞蹈部出身，以其獨樹一幟的舞蹈與視覺風格，以及復古制服、無表情的嚴肅面孔和緊密同步的舞蹈動作聞名。2022年由編舞家Akane（前登美丘高校舞蹈部指導老師）集結登美丘舞蹈部成員組成，其名「avantgardey」體現了舞蹈的前衛和獨特性，同時又能讓人聯想到迷幻和視覺上的吸引力。
avantgardey2023年參加《美國達人秀》第18季，在準決賽中，以YOASOBI的「IDOL」融合動畫中粉絲應援動作進行編舞，成為十年來第一個晉級決賽的日本團隊。2023年底，avantgardey被《VOGUE JAPAN》雜誌評選為「2023年值得關注人物」，再度被認證是具有強烈影響力、跨越國界和世代的團體。
對於首次海外巡演，團長Akane充滿信心與期待且為台灣觀眾量身定做不同於日本巡演內容、融合台灣文化編排新曲目展現全新樣貌與台灣觀眾見面，並表示：「我們的舞蹈，無論是動作還是表情，都非常獨特，有一種神秘感。我們覺得這樣的表現在全世界都是獨一無二的。人數越多，協調動作就越困難，相撞的機會也會增加。但我們是一個大型團體，做出他人無法做到的事。無論是近距離觀看還是遠觀，都能創造出有趣的舞蹈。這就是avantgardey 所追求的。」
《avantgardey亞洲區巡迴－台灣站》4月3日中午12點於ibon售票系統準時販售，由日本銷量第一眼鏡品牌JINS贊助，精彩演出絕不容錯過。購票與更多節目資訊請上時藝多媒體官方網站查詢。
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