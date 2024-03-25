林俊易奪本季首冠！世界排名逼近台灣一哥周天成 續拚奧運資格
台灣「左手重砲」林俊易昨（24）日在超級300系列瑞士羽球公開賽，以7:21、22:20、23:21逆轉擊敗台灣一哥周天成，勇奪個人本季首冠，此勝不僅為林俊易帶來個人生涯第3座超級300系列賽冠軍，也使他的世界排名從22名回升至19名，逼近排名第15的周天成。
記者路皓惟/綜合報導
林俊易在今年初的超級1000系列馬來西亞公開賽中闖進4強，1月時世界排名衝上19名創下個人生涯新高，拿下瑞士公開賽冠軍後，排名也回升至19名，同時在奧運積分大進補，目前奧運積分漲至5萬7286，排名升至18名，距離16名的中國選手翁泓揚僅有2664分之差。
根據規定，單一國家在單打項目要獲2席參賽資格，積分排名都必須在16名內，目前周天成奧運積分排名15，林俊易則在第18名，因此想要取得奧運門票，必須打進16名。
林俊易收穫本季首冠，他表示：「我非常開心，我只是在輸掉第一局後，試著努力不放棄繼續奮鬥。」周天成則說：「這場比賽很艱難而也很有張力，我有四個賽末點，但不幸的是我沒能抓住機會，我需要吸取這次教訓，下次我需要做得更好。」
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