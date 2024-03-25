NBA／湖人比溜馬少17犯規27罰球 教頭Carlisle：有些事無法克服
洛杉磯湖人今（25）日對上印第安納溜馬，兩方上演飆分戰，「詹皇」LeBron James繳出26分、5籃板、10助攻全能表現，合力Anthony Davis的36分，幫助湖人150：145擊敗強敵溜馬。不過，兩方犯規相差17次、罰球數則差了27次，溜馬教頭Rick Carlisle在賽後訪問中，表達了對判罰差異的不滿。
記者林之越/綜合報導
在影片中可以看到，溜馬教頭Carlisle在賽後記者會開頭表示：「我的球員們在這場比賽裡盡了全力奮鬥，但有些事情就是不可能克服。我們的罰球相差了27次，犯規則差了17次，我想說的就這些。」
數據方面，湖人全場共獲得48次罰球，並罰進38顆；溜馬則僅有16次罰球機會，罰進9顆，兩邊相差27次罰球。另外，湖人全隊被吹了14次犯規，但溜馬則為31次，足足相差17次犯規，多了一倍以上。
有些球迷也在底下嘲諷表示：「你應該先叫你的球員減少犯規」、「他們可能不懂得防守」。確實撇開數據相差過大外，湖人隊本場對於內線更有宰制力，Davis在內線19投14中外加1顆三分球攻下36分、再加上多位身高超過200公分的側翼型防守球員，是溜馬累積這麼多犯規的原因之一。
湖人上半場就攻下72分，並一度取得領先，第三節也轟下44分，不過決勝節卻被溜馬追到僅有3分差距，最後頻藉著Austin Reaves的六罰全中才得以拉開領先，最終以150：145險勝。
值得一提的是，湖人隊這場轟出150分，已經是本季新高，並且在本季130分得分狀況下，目前是14勝0敗並未輸過。湖人隊近況火熱，擊敗溜馬後收下三連勝，由於排名西區第九，要想辦法打進去季後賽，或是附加賽才有機會爭冠。
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