台智光案藍白互咬 前藍委：冀望藍白合是沒智慧的準自殺行為
台北市議員陳重文遭控涉入監視器弊案圖利業者， 如今遭羈押禁見，台智光爭議持續擴大，為此台北市長蔣萬安與前市長柯文哲隔空駁火，國民黨前立委陳學聖表示，真的要勸勸還在作藍白合白日夢的人，快醒醒吧！柯文哲黑對手，打了就跑的記錄，真的族繁不及備載，若藍營還冀望藍白合，「就是沒有智慧的準自殺行為，是笨！」
記者陳威叡／台北報導
對於台智光案藍白互轟，柯文哲猛批蔣市府，陳學聖質疑還要幻想藍白合嗎？真的要勸勸還在作藍白合白日夢的人，快醒醒吧！只能說還好不是在選戰期間，還有時間說真相，否則柯文哲一連串金句不斷，蔣萬安恐怕已被聲量打趴。
陳學聖表示，還好現是蔣萬安執政，可以老老實實把柯文哲過往8年如何處理台智光案的來龍去脈，所有公文全部昭告天下，讓大家來評評是非黑白對錯，而不是柯文哲帶風向、挾聲量說了算。
陳學聖說，柯文哲黑對手，打了就跑的記錄，真的族繁不及備載。先不要說剛結束的總統大選，被柯酸到出汁的侯友宜，連選後致電柯，都會被酸「又來騙了」，而前市長郝龍斌更是不用說，是苦上加苦。
陳學聖說，這回台智光案，又被柯文哲亂入，就甭提才卸任時，柯文哲就大張旗鼓要查郝五大弊案，結果查8年，什麼影都沒有，反是大巨蛋被柯文哲耽誤了8年，郝也揹了黑鍋8年。
最後陳學聖說，面對柯文哲貌似羔羊，一有機會就如豺狼撕咬、毫不留情的性格，藍營若還有任何冀望，就是沒有智慧的準自殺行為，「是笨，而且柯文哲是不會有任何同情的！」