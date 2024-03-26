新北多元文化節「舞島動起來」 3月30日板橋435藝文特區登場
2024新北市多元文化節「舞島動起來」，將於3月30日在板橋435藝文特區展開，舉辦「島遊市集」活動，精選30組樂舞表演、異國人氣餐飲、文化體驗及講座等精彩活動，邀請大家前來交流互動，藉由音樂與舞蹈的跨文化語言，享受文化探索的樂趣。
生活中心/綜合報導
新北市文化局表示，今年多元文化節活動以樂舞為主軸，將各地方族群文化連結在一起，透過10組表演團隊的熱情歌舞，帶大眾認識繽紛多彩的文化樣貌。「臺大緬甸樂舞團」演繹緬甸音樂的鮮明頓挫與優雅古典；「西瓦印度舞團」表現獨特神情與手印手勢，帶來傳統印尼舞蹈場景；「Te Natira'a南島大溪地藝術工作室」展現強烈張力與魅力的大溪地舞；還有「傳源文化藝術團」傳承泰雅族傳統文化的樂舞及吟唱；更有「Swing Taiwan社交舞與搖擺舞學校」將帶來美式搖擺舞，準備和大家一起即興共舞。
3月30日活動當日特別推出「島遊市集」，板橋435藝文特區將匯集來自世界各地的風土飲食與生活器物。超過20組品牌共同登場，包括印尼咖啡、馬來西亞糕點、越南法國麵包、緬甸茶飲、緬泰織品以及天然手作樂器等；並設置文化體驗區，提供世界樂舞服飾及東南亞藤球體驗等，邀請大小朋友透過親自參與，認識不同文化的特色與美麗。
此外，當日下午將進行3場講座活動，由緬甸音樂研究學者呂心純老師、鳴鳴工作室電臺DJ及口簧琴旅人轟轟老師，分享不同族群文化聽什麼音樂、唱什麼歌、跳什麼舞，一起尋找趣味驚喜的答案。更多活動詳情請至新北市文化局網站或2024新北市多元文化節網站查詢。