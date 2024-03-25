賀亮德迫不及待再訪寶島！中職第一位洋將盜壘王　懷念台灣美食

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說起過往在統一獅隊最棒的回憶，「拿到總冠軍」是賀亮德最美好的一段，來台前兩年與獅隊一同締造二連霸，賀亮德說：「我在統一獅打了四年，最好的表現就是我們拿到總冠軍，那是一位外籍球員去到那裡的原因，洋將去那裡就是要贏球，而我們做到了。」
曾拿過中職外野金手套外野手、最佳九人獎，並成為中職史上第一位洋將盜壘王。能在台灣有好表現，賀亮德坦言主因是能「做自己」。「盡力並且享受自己在做的事」是他在台灣的球的方式，也是他當時會有那些經典動作的原因，包括接外野飛球張開雙手、在打擊區面對第一球的方式等等，都是他做自己的表現。
而對於過往一同在場上拚戰的隊友們，賀亮德雖然無法一一叫出台灣球員的名字，但看到照片後就勾起滿滿的回憶，他笑說，大家的名字他記不太起來，但只要看到人就能想起他是誰，「如果到台灣有機會再遇到的話，我都會知道是誰。」
即將來台參與今年統一獅隊主場開幕戰活動，賀亮德也有一些想回味的「台灣味」，包括炒飯、香蕉及夜市美食等，也想看看這些年台灣和台南的改變。他並向台南的獅迷們喊話，「統一獅球迷、台南的球迷是全台灣最好的球迷，我想念你們。」
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